El Parlamento genera un crédito de 96.000 euros para su partida de anticipos reintegrables a su personal en 2026

Tribuna del Salón de Plenos del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado una modificación presupuestaria por generación de créditos para dotar su partida de 'Anticipos reintegrables al personal' de fondos suficientes --con 96.000 euros más-- para "dar cobertura a las necesidades que pudieran surgir hasta la finalización del ejercicio" actual de 2026.

Así se recoge en un acuerdo, fechado el pasado 28 de octubre, consultado por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial del Parlamento andaluz, en el que se detalla que el presupuesto de la Cámara autonómica del actual año 2026 dotó la aplicación presupuestaria 831.08 'Anticipos reintegrables al personal' con un crédito inicial de 225.000 euros.

Según se expone en este acuerdo, "el número de solicitudes de préstamo presentadas a lo largo del ejercicio, así como las previsibles durante el último trimestre del año, ponen de manifiesto la posible insuficiencia del crédito disponible en dicha aplicación".

Fue en febrero de 2001 cuando por parte de la Mesa del Parlamento se aprobó "la regulación de la concesión de anticipos reintegrables al personal de la Cámara, estableciéndose como cuantía máxima a conceder la de 6.000 euros, con un plazo máximo de amortización de 48 meses".

Casi 25 años después, el 24 de septiembre de 2025, y "en atención al tiempo transcurrido desde la citada regulación", se acordó ampliar la cuantía máxima de concesión y el plazo máximo de amortización, que quedaron fijados en 9.000 euros y 60 meses, respectivamente.

El acuerdo de la Mesa adoptado la semana pasada detalla también que en lo que va de año se vienen practicando "de forma simultánea" las "correspondientes amortizaciones de los préstamos concedidos tanto en ejercicios anteriores como en el ejercicio en curso", de modo que, entre los meses de enero y septiembre de este año 2026, los importes reintegrados por este concepto ascienden a 75.123,35 euros por "préstamos concedidos en ejercicios anteriores a 2026", y a 21.575 euros por préstamos concedidos en el ejercicio 2026.

Dichos importes han sido "objeto de la correspondiente tramitación contable y aplicados al presupuesto de ingresos del Parlamento en las aplicaciones 380.99 'Otros reintegros de ejercicios cerrados' y 821.00, 'Transferencias para anticipos reintegrables', respectivamente", según continúa detallando la misma orden, en la que se justifica que "resulta procedente tramitar una modificación presupuestaria por generación de créditos, con cargo a los reintegros producidos por las amortizaciones de préstamos en vigor, a fin de dotar la aplicación de gastos 831.08 y dar cobertura a las necesidades que pudieran surgir hasta la finalización del ejercicio".

De esta manera, la Mesa del Parlamento ha acordado "autorizar la generación de crédito, con cargo a los reintegros producidos por las amortizaciones de préstamos en vigor, por importe de 96.000 euros", y "aprobar el alta en la aplicación presupuestaria" de 'Anticipos reintegrables al personal' por esa misma cuantía.