El Parlamento insta a la Junta a poner en marcha un plan de recuperación de la caza menor en Andalucía

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha aprobado de forma parcial una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso del Pacto Andaluz por la Caza mediante la aprobación de las medidas contenidas en el mismo.

Los puntos de la PNL que han sido aprobados han contando con los votos favorables del PSOE y Vox, y con la abstención del resto. Así, quedan aprobados el impulso al Pacto Andaluz por la Caza y las medidas contenidas en el mismo mediante la aprobación y puesta en marcha, de manera inmediata, de un plan de recuperación de la caza menor en Andalucía; el impulso a las medidas de promoción y difusión institucional de los valores sociales, culturales y económicos de la caza y el incremento en el próximo presupuesto de los recursos materiales, personales y económicos del Instituto o Andaluz de Caza y los departamentos de caza de las delegaciones territoriales de la Junta.

Por contra, los puntos relativos a la puesta en marcha de un estudio para acreditar científicamente la viabilidad del silvestrismo, la apuesta por la socialización de la caza y la aprobación del Plan de Investigación Científica Aplicada a la Caza, han sido rechazados con los votos en contra del PP-A. Además, el Grupo Socialista ha rechazado las enmiendas presentadas a la Proposición No de Ley por parte de los grupos PP-A y Vox.

El Grupo Socialista, que ha propuesto la PNL, ha defendido que la caza "bien gestionada, ofrece beneficios para la sociedad", por lo que apuesta por "una actividad cinegética sostenible, inclusiva y ligada al medio rural", poniendo como ejemplo la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Así, ha exigido a la Junta una respuesta "definitiva" a las cuestiones exigidas por el sector de la caza y que "materialice" los cambios normativos.

Por su parte, Vox ha puesto de relieve que el PSOE "se suscribe al Pacto por la Caza a la vez que apoya normas animalistas como la Ley de Bienestar Animal que ataca directamente a la identidad de la caza andaluza", toda vez que ha puesto en duda "la palabra de los socialistas y su compromiso en defensa del sector". "Cambian de ideales y de parecer para sacar rédito político", ha apostillado.

Respecto al PP-A, Vox ha criticado que "tiene todos los mecanismos a su disposición para ejecutar el Pacto", pero "no ha cumplido", al tiempo que ha exigido que los cazadores "no necesitan palabras vacías de uno y de otro, sino que se cumpla más allá de palabras en el papel". Para finalizar, ha subrayado que la formación verde "no ha cambiado sus ideales desde su formación, y ha presentado a lo largo de legislatura siete iniciativas parlamentarias entre PNL y mociones".

Por último, el Grupo Popular ha recalcado que la mayoría de medidas solicitadas en la PNL "ya están aprobadas o en tramitación avanzada", toda vez que ha mostrado su "sorpresa" ante la presentación por parte del PSOE, señalando medidas "anticaza" llevadas a cabo por el Gobierno de España, como le ley de Bienestar Animal.