El Parlamento pide a las administraciones "cooperación y lealtad" para evitar accidentes como el de Urda (Toledo)

Pleno del Parlamento de Andalucía - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha hecho lectura de una declaración institucional de la cámara, apoyada por todos los grupos, con motivo del accidente ferroviario en Urde (Toledo), que ha costado la vida al menos de 69 personas.

Con este texto, consultado por Europa Press, el Parlamento "quiere expresar su más profundo dolor y consternación por el trágico accidente". Asimismo, la cámara ha pedido a todas las administraciones e instituciones públicas "trabajar desde la cooperación, la lealtad y el compromiso para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse".

En este sentido, la declaración hace una especial mención al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido en enero de este año. "Esta tragedia nos trae también a la memoria el accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado mes de enero, en el que perdieron la vida otras 46 personas. Dos accidentes en apenas unos meses que suman (115 víctimas) mortales y que han dejado una profunda huella de dolor en nuestra sociedad", ha remarcado.

Por otro lado, el Parlamento ha expresado su reconocimiento y gratitud a todos los profesionales de los servicios de emergencia, sanitarios, psicólogos, forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, UME, Protección Civil, trabajadores ferroviarios, voluntarios y ciudadanos que han participado en las tareas de rescate, asistencia y atención a las víctimas.

"Su entrega, su profesionalidad y su humanidad han sido fundamentales en unos momentos de enorme dificultad", ha destacado.

"El Parlamento de Andalucía quiere que esta declaración sea un testimonio de respeto, afecto y apoyo de todos los andaluces hacia las víctimas, sus familias y todas las personas que los han acompañado en estos momentos tan difíciles. Hoy esta institución se une a su dolor, honra la memoria de quienes han perdido la vida y reafirma su compromiso con una sociedad en la que la solidaridad, el acompañamiento a quienes sufren y la protección de las personas sean siempre nuestra prioridad", ha concluido el texto.