El Parlamento pide al Gobierno central que aporte fondos necesarios a los servicios sociales prestados por ayuntamientos

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con diferentes apoyos, una Proposición no de Ley (PNL) defendida por Ciudadanos (Cs) por la que exige al Estado que aporte los fondos que le corresponde por ley para la financiación de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos e incrementar su aportación hasta alcanzar, al menos, un tercio de su cuantía.

En concreto, este punto ha contado con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios mientras que el segundo punto de la iniciativa, que sostiene que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que incremente su aportación a la financiación del Plan Concertado en la misma proporción y en los mismos plazos en los que se realice el incremento de recursos por parte del Gobierno de España, ha sido rechazado por el PSOE-A y Adelante Andalucía pero apoyado por el PP-A y Vox, por lo que también ha sido aprobado.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria de Cs Teresa Pardo ha defendido que el citado plan concertado, formado en 1988 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las 17 comunidades autónomas, supuso "un gran avance social" en España, pero "ha tenido un desarrollo desigual a lo largo de los años".

Así, ha indicado que, aunque en su origen el "espíritu" de este plan concertado "recogía la voluntad de afrontar su financiación en terceras partes entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales", en la actualidad, "la aportación de las diferentes administraciones oscila entre el 2% del Estado, el 18% de las comunidades autónomas y, aproximadamente, el 80% de las entidades locales".

Según advierte, "Andalucía dista mucho de vivir una situación de normalidad en sus servicios sociales comunitarios", y "la herencia dejada por 37 años de gobiernos socialistas ha puesto de manifiesto una situación de pobreza alarmante ante la que los servicios sociales comunitarios se configuran como un instrumento clave de respuesta".

Además, Pardo argumenta que "el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la economía de Andalucía hace prever un incremento de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que deberán ser afrontadas, en gran medida, por los servicios sociales comunitarios", por lo que resulta "necesario abordar un reforzamiento" de los mismos.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Para posicionar al PSOE-A, la diputada María José Sánchez Rubio ha recordado a Cs que Andalucía es "plenamente competente" en esta materia, toda vez que ha avisado de que los servicios sociales, más ahora por las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19, atraviesan una situación "terrible, están desbordados y adolecen una necesidad urgente de refuerzo en la financiación, plantillas y políticas que van dirigidas a esos colectivos".

No obstante, ha advertido de que "se incumplen las responsabilidades legislativas de Andalucía pues ni el presupuesto del 2019 ni en el del 2020 se financia lo previsto en el desarrollo de la ley". Si bien ha dicho que comparte que el Gobierno central siga aportando la parte que le corresponde, ha rechazo que Cs plantee "condicionar cumplimiento de nuestra responsabilidad legislativa a la financiación del Estado".

En nombre del PP-A, el diputado Francisco Palacios ha defendido que el Plan Concertado "nació para que las familias que corrieran el riesgo de sufrir pobreza no la sufrieran" y su modelo "ha funcionado", aunque existen "deficiencias que debemos solucionar, y en eso es en lo que deben estar los gobiernos y los grupos parlamentarios", según añadido, porque "no podemos permitir que en ningún hogar andaluz falten los recursos básicos para vivir con dignidad".

El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la iniciativa que Cs ha aceptado, para pedir al Gobierno de España que permita que los municipios puedan hacer uso del 100% del superávit en 2019 por la situación económica que ha provocado la pandemia del coronavirus, según ha explicado Palacios.

Por Adelante, Ana Villaverde ha considerado una "contradicción" que Cs presente esta iniciativa pues "el problema de fondo es la ley Montoro y votaron en contra de su derogación". Además, ha acusado al partido naranja de presentar la misma "de forma oportunista y adoleciendo de cinismo", así como ha rechazado su "oportunismo y chantaje político" pues entiende y comparte que el Gobierno central debe cumplir su parte de financiación al Plan pero rechaza que propongan que la Junta condicione la parte que debe aportr "a lo q haga el Ejecutivo central". "Eso priorizar el debate oportunista y político a la situación de muchas personas vulnerables", ha zanjado.

Finalmente, por parte de Vox, Benito Morillo ha solicitado que las ayudas "se dirijan directamente a las personas que sufren emergencia social". Además, ha recordado a Cs que "son el Gobierno" y, por tanto, le ha preguntado "por qué no han aumentado la financiación para este Plan" si estimaban que era necesario. "¿Son conocedores directos a caso de las deficiencias de las localidades en este sentido de tal forma que les baste con pedir tal incremento sin más condiciones?", ha preguntado para señalar que "no parece muy lógico que el principal criterio para su reparto sea la población en general, y no precisamente el nivel de dependencia de una determinada localidad en particular".