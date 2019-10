El Parlamento pide que el Gobierno envíe a Torra el requerimiento previo al 155

Actualizado 24/10/2019 20:03:17 CET

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley de Ciudadanos (Cs), que ha sido apoyada por PP-A y Vox, por la que se insta al Gobierno andaluz a que, a su vez, inste al Ejecutivo central a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que contempla el artículo 155 de la Constitución. Este punto de la iniciativa ha contado con el voto en contra de PSOE-A y Adelante Andalucía.

Igualmente, en virtud de la iniciativa aprobada, la Cámara autonómica reconoce la "imprescindible" labor y profesionalidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en su lucha diaria contra el terrorismo y en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de toda España y en especial en Cataluña. Este punto sí ha sido apoyado por el PSOE-A, mientras que Adelante Andalucía ha votado en contra.

En defensa de la iniciativa, el diputado del partido naranja Francisco Carrillo ha sostenido que los últimos hechos acaecidos en Cataluña "han dejado patente la existencia de células radicales dentro del movimiento independentista que pretendían atentar contra la libertad y seguridad en Cataluña".

En este sentido, ha explicado que, en la pasada sesión del debate de política general celebrada en el Parlamento de Cataluña, los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y ERC presentaron una propuesta de resolución para pedir la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña, a la que se sumó el grupo parlamentario de la CUP y a la que Catalunya en Comú-Podem se abstuvo.

A esto se suma que el pasado 23 de septiembre fueron detenidas siete personas pertenecientes a los Comités en Defensa de la República (CDR), según la Fiscalía, "por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

Ante esto, Carrillo señala que ya venían advirtiendo de estos CDR y sus Equipos de Respuesta Táctica (ERT) y de su "carácter violento", pero, según ha señalado, "no ha sido hasta el momento de la intervención de la Guardia Civil cuando hemos sabido que estos grupos habrían estado comprando explosivos para cometer acciones violentas".

Igualmente, ha criticado que el Gobierno de la Generalitat, "lejos de defender un espacio de convivencia y estabilidad social", ha generado "un escenario más insostenible aún si cabe, negándose a condenarlas acciones que estos grupos pretendían llevar a cabo en Cataluña".

Así las cosas, ante "la falta de condena" por parte del Gobierno de la Generalitat y sus "críticas a la brillante actuación de la Guardia Civil", Cs quiere reivindicar la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permanezcan en Cataluña para velar y proteger los derechos de la ciudadanía.

"MANOSEAR" AL PARLAMENTO

Por su parte, la diputada del PSOE-A Araceli Maese ha agradecido la labor de las fuerzas y seguridad del Estado en Cataluña, que cuentan con el apoyo de los socialistas y de los andaluces, y ha puesto de manifiesto el "excelente trabajo" del ministro de Justicia en funciones, Fernando Grande-Marlaska, cuya mejor cualidad es la "templanza" para garantizar la convivencia, que es lo primero que debe garantizar todo gobierno, desde la responsabilidad y el sentido de estado.

Ha manifestado que el Gobierno del PSOE en España trabaja por recuperar los efectivos de la Guardia Civil que se perdieron con el anterior Ejecutivo del PP por su política de "recortes". Ha indicado que, ante el conflicto catalán, el PSOE siempre ha estado a la altura, anteponiendo los intereses del país a los del partido, algo que no hacen en este momento, a su juicio, ni PP ni Cs, y ha acusado a Ciudadanos de "manosear" al Parlamento y al pueblo andaluz "por un puñado de votos". "Ley y diálogo, que no es lo mismo que populismo y crispación", según ha advertido a PP y Cs.

La diputada del PP-A Esperanza Oña, que ha pedido moderación a Teresa Rodríguez por el tono de su intervención y ha acusado a Adelante Andalucía de "vivir instalado en la revancha y el odio", ha defendido el prestigio de la Guardia Civil y ha recordado que la Constitución Española (CE) no contempla la posibilidad de un referéndum en Cataluña y sí que "todo el mundo en España lo decida".

Así, no le ha parecido bien que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tenga que ir "con tanta protección" a visitar Cataluña, al tiempo que ha reprochado "la inacción, que no es una proporcionalidad ni moderación", del PSOE ante la situación catalana y ha pedido a Sánchez que "no siga con la actitud de cesiones continuas" porque "el nacionalismo es una ideología que se basa en la supremacía, es excluyente e injusto, además de ser insaciable".

Teresa Rodríguez, presidenta del grupo de Adelante, ha ironizado con que el hecho de que Cs proponga aplicar el 155 en Cataluña es "ingeniería política, innovación absoluta", cuando ha criticado que con esta es "la típica iniciativa para ver quién caza un voto más entre el miedo y el odio" porque "les importa un huevo la Guardia Civil" y usan a los agentes "para hacer alarde de a ver quién es más facha de los tres fachitos".

Rodríguez ha hecho hincapié en que "el 155 no es la solución, ni las medidas policiales ni judiciales ni penitenciarias, es una cuestión política y sino lo asumen son unos irresponsables", al tiempo que ha considerado que la única solución al conflicto catalán sería un referéndum democrático, con "respeto a la democracia y a la gente"

Por último, en nombre de Vox en Andalucía, el parlamentario Benito Morillo ha defendido que la Benemérita es "uno de los cuerpos más prestigiosos del mundo", si bien ha lamentado que "ha sido ninguneada por los diferentes gobiernos que se han sucedido".

Además, sobre la situación de Cataluña, ha señalado que "parecen las Vascongadas" y que "es nuestra obligación evitar que vuelva a ocurrir" con un Gobierno "insolvente y pusilánime que permite un golpe de estado", ha dicho, criticando la gestión del PSOE.