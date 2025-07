El Parlamento rechaza la financiación singular de Cataluña y pide a la Junta que la recurra ante el TC

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha expresado este jueves su rechazo a la financiación singular de Cataluña acordada por el Gobierno central y la Generalitat y ha pedido al Gobierno autonómico que, en el caso de aprobarse de manera definitiva, la recurra en el Tribunal Constitucional.

Así se ha pronunciado el Pleno, en virtud de una proposición no de ley del PP-A, que ha sido apoyada parcialmente por Vox, mientras que PSOE-Ay Por Andalucía la han rechazado en su totalidad, así como Adelante Andalucía, que ha apoyado algú punto.

Concretamente, y tras pactar el PP-A una enmienda con el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el Parlamento ha mostrado su "más profundo rechazo al intento de establecer un modelo de financiación autonómica para Cataluña, o para cualquier comunidad autónoma, que se base fundamentalmente en el principio de ordinalidad".

En virtud de esta iniciativa, el Parlamento señala que "Andalucía, que ya sufre una infrafinanciación histórica y un trato injusto por parte del Estado, vería agravada su situación con un sistema que vulnera principios esenciales de la financiación autonómica, como la solidaridad, la justicia territorial y la suficiencia financiera para garantizar la adecuada prestación de los servicios correspondientes a las competencias legalmente atribuidas".

La Cámara ha instado a la Junta a que, en defensa de los intereses de Andalucía, "estudie y prevea la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que se lleve a cabo por parte del Gobierno de España con cualquier comunidad autónoma de las de régimen común de forma bilateral y exclusiva, contando con la oposición de las trece restantes, la creación de una agencia tributaria que asuma las funciones que ahora realiza el Estado en lo que respecta a hacienda".

De igual modo, en virtud de esta PNL, el Parlamento insta al Gobierno de España a que "acometa con carácter urgente la reforma del modelo de financiación autonómica, con el objetivo de garantizar los principios de suficiencia, equidad, lealtad institucional y autonomía financiera de las comunidades, que palie el déficit de financiación de Andalucía".

También, que "constituya de manera inmediata un fondo transitorio de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas, especialmente Andalucía, que compense anualmente el déficit estructural de recursos reconocidos por informes del Ministerio de Hacienda, la AIReF y diversas instituciones académicas, mientras se aprueba o reforma el modelo actual".

Igualmente, el Parlamento insta al Gobierno de España a que "cese la práctica de acuerdos bilaterales en materia de financiación, inversiones con determinadas comunidades autónomas, en detrimento de la equidad territorial y la solidaridad interregional, garantizando que cualquier beneficio fiscal o presupuestario sea extensible a todas las comunidades en igualdad de condiciones y bajo mecanismos de coordinación multilateral".

Que el Gobierno central "reconozca y compense el déficit inversor histórico que sufre Andalucía respecto a otras comunidades autónomas" es otra de las reclamaciones que el Parlamento ha acordado con esta iniciativa, que ante el Pleno ha defendido la vicepresidenta primera del Parlamento y diputada del PP-A Ana Mestre.

PSOE-A: INICIATIVA "CONTRA CATALUÑA"

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha afeado a los 'populares' llevar a la Cámara "un tema de una grandísima trascendencia" sin que su portavoz en este debate haya "aportado absolutamente nada, apenas ha hablado de ella y no se le ha ocurrido ni una sola idea", según ha criticado.

Además, ha sostenido que la iniciativa que ha defendido el Grupo Popular va "contra Cataluña", y ha criticado que el PP-A que lidera Juanma Moreno "no es capaz de defender los intereses de Andalucía, subido en ese agravio inútil en el que no se hace nada, no se plantea absolutamente nada".

De igual modo, el representante del PSOE-A ha defendido que Andalucía quiera ser "como las que más en España", y ha considerado que Juanma Moreno debería haber utilizado su mayoría absoluta de esta legislatura "para impulsar un gran acuerdo que, en términos de reclamación de competencia y de financiación de esas nuevas competencias, permitieran abordar el futuro de la autonomía en Andalucía".

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha manifestado que la "financiación singular" que se plantea "para el separatismo catalán" equivale al "inicio de un proceso que pretende culminarse" con un "referéndum de autodeterminación para Cataluña que legitime el 'procés'" independentista, así como ha afeado al PP-A que, en esta PNL, "guardan silencio con el cupo vasco y el concierto navarro", algo que ha vinculado a que "los partidos nacionalistas vasco y navarro suelen ser imprescindibles para la gobernabilidad en Madrid".

Además, ha dicho que en Vox aún están "esperando" que el PP "diga qué sistema quiere" de financiación, "porque parece que no lo tienen claro" los 'populares', y frente a ello ha remarcado que en Vox lo tienen "meridianamente claro" y quieren "una financiación con visión nacional, no fragmentada por territorios", y "la devolución de competencias esenciales al Estado para que su prestación sea unívoca y uniforme", y ello para preservar los principios de "unidad, igualdad y solidaridad entre las regiones y entre los españoles que vivimos en ellas" que el PP y el PSOE "han olvidado", según ha criticado.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que temas como los que trata esta iniciativa son "tan serios" que merecen tratarse "con rigor", y "el argumentario" que esgrimen los 'populares' es "de una endeblez que tira para atrás, por mucho que venda". En esa línea, ha opinado que la PNL "no se sostiene porque se sustenta no en hechos, sino en consideraciones, en seguir alimentando un relato frentista que tenga a la gente mirando en la dirección equivocada", según ha denunciado antes de concluir emplazando a los 'populares' a llevar al Parlamento "una propuesta sobre el modelo de financiación" si la tienen, pero "no un argumentario de 'Génova'", según ha zanjado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha acusado al PP-A de querer "rascar votos" con esta iniciativa, "buscando la gresca, la confrontación", tras lo que ha avisado de que, en materia de financiación, su formación "va a reclamar lo que a Andalucía le corresponde, ni más ni menos que a nadie, lo que por justicia nos corresponde", y desde la premisa de que dicha comunidad "está infrafinanciada". En esa línea, ha explicado que había pactado una enmienda con el PP-A para reclamar con esta PNL "una financiación justa y en contra del principio de ordinalidad".