El Parlamento rechaza una iniciativa de Adelante que pedía regular el sector de los VTC en Andalucía

Publicado 21/03/2019 18:41:10 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha rechazado este jueves parte una moción defendida por el grupo parlamentario de Adelante Andalucía que reclamaba regular a las VTC en la comunidad autónoma, unos puntos que han contado con el rechazo del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y Vox.

En una nota de prensa, Adelante ha informado de que estos tres partidos han rechazado, en concreto, la parte de la iniciativa que pedían al Gobierno andaluz que regulase los VTC para que los vehículos concertados sólo circularán si están prestando un servicio previamente contratado y siempre y cuando éste se haya producido con un mínimo 30 minutos a la recogida de viajeros, en cada servicio.

Asimismo, se han pronunciado en contra de regular para que las VTC no puedan circular por vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros así como garantizar que estos vehículos, cuando no estén prestando servicio, permanezcan estacionados fuera de la vía pública.

Ante el rechazo a regular el sector de los VTC, el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, que ha defendido la iniciativa, ha acusado a la Junta de "prevaricación política al estar obligada por Real Decreto a regular este sector y no hacerlo".

"Hay un problema y la Junta no lo asume", ha dicho Maíllo que ha defendido al sector del taxi frente a los VTC porque, tal y como ha explicado, "no existe regulación para el transporte concertado y existe una competencia desleal contra el sector taxi que sí está regulado". "Es el taxi el que genera riqueza que se queda en nuestra tierra y no Uber", ha concluido.

POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

En cuanto al resto de la iniciativa, sí ha salido adelante que la Cámara inste al Gobierno andaluz a que impulse políticas de movilidad sostenible y que recoja el compromiso de cumplir con todas las propuestas del Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 como modelo de transporte limpio y sostenible, consignando para ello las partidas presupuestarias necesarias en los proyectos de Presupuestos de la Comunidad para los ejercicios de 2019 y 2020.

En la misma línea, se insta a la Junta a poner en marcha medidas dirigidas a reducir el transporte en vehículos motorizados de carácter privado en el ámbito urbano, en beneficio de los desplazamientos a pie, en bicicleta y en sistemas de transporte público colectivo.

Según los puntos aprobados de la moción, la Junta debe fomentar la integración tarifaría en el transporte público colectivo urbano y metropolitano y, para ello, poner en marcha un billete único integrador de los diferentes títulos de viaje y con precios más asequibles.

También se recoge en la iniciativa aprobada con los votos a favor de Adelante, PSOE-A, PP-A y Cs, mientras Vox la ha rechazado en su totalidad; que el Gobierno andaluz impulse la red autonómica de áreas logísticas y de transporte de mercancías; elabore los planes de transporte metropolitano pendientes, y amplíe el número de municipios integrados en la red de consorcios metropolitanos de transporte, con acuerdo de los ayuntamientos.