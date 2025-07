El Parlamento rechaza con los votos del PP-A pedir a la Junta la contratación directa de profesores para alumnos con TEA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 24 de julio, con los votos del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que quería reclamar a la Junta de Andalucía la contratación directa de profesionales dedicados a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), especialmente con trastornos del espectro autista (TEA).

La iniciativa ha contado con los apoyos de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y apostaba, en primer lugar, por que el Parlamento instase a la Junta a "proceder a la contratación, para el inicio del próximo curso 2025-2026, de los profesionales necesarios para prestar la atención que necesite el alumnado con TEA y otras NEAE como discapacidad auditiva y/o visual (entre otras) para los programas de 'profesorado y monitores sombra', de forma directa y al igual que el resto de profesionales y personal técnico de educación a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional".

De igual modo, el Grupo Socialista quería que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "revisar y mejorar el convenio actual con las asociaciones andaluzas de autismo, Down, discapacidad auditiva y/o ceguera (entre otras) para el mantenimiento y mejora de sus programas para el alumnado NEAE, y a garantizar que, para el próximo curso académico 2025-2026, se doten los recursos necesarios para la atención educativa del alumnado NEAE, asegurando para el próximo curso académico 2025-2026 que estos apoyos sean públicos, profesionales y sin coste adicional para las familias de este alumnado".

En tercer y último lugar, el PSOE-A pedía con esta iniciativa que la Junta adquiriera "un compromiso firme con la inclusión educativa, que garantice que para el próximo curso académico 2025-2026 todos los centros educativos públicos cuenten con los recursos y apoyos necesarios para atender a los alumnos y alumnas con NEAE, sin que esto dependa de la capacidad económica de las familias, y sin que se tenga que cambiar de centro a ningún alumno o alumna por no contar con los recursos necesarios para su plena integración en el aula y en el centro educativo con sus iguales".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

El diputado del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo ha intervenido en el Pleno en defensa de esta iniciativa y ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de ser el de "menos sensibilidad y corazón de Andalucía", así como ha subrayado que las familias de estos alumnos "quieren una solución" y hay que "garantizar en el futuro unos recursos y unos apoyos que son necesarios" para los afectados.

El también portavoz de Inclusión Social del Grupo Socialista ha remarcado que el acceso a la educación pública, inclusiva, gratuita y de calidad "no es una opción, es un derecho que está recogido en la Constitución, nuestro Estatuto y en las leyes educativas". "Esto es lo que estamos exigiendo aquí, especialmente para los más vulnerables, aquellos niños que tienen trastornos de conducta", ha argumentado.

Ruiz Espejo ha tachado de "inaceptable" que se "institucionalice" un sistema en el que la responsabilidad recae sobre las familias "cuando no les corresponde", y al hilo ha destacado cómo la Federación de Autismo de Andalucía ha manifestado que no se puede asumir un sistema en el que los apoyos educativos dependan de "convenios frágiles o sólo con voluntarismo o con aportaciones familiares".

Así, el representante socialista ha sostenido que "es hora de actuar con responsabilidad y justicia social y asumir un cambio real de modelo". En esta línea, ha señalado que la propuesta de la propia federación pasa, entre otras cuestiones, "por asumir una prórroga para el año que viene, con el compromiso de implantación de cambio para el curso 2026-27", algo que recoge también la propuesta socialista, según ha subrayado el portavoz.

Tras criticar que la Consejería "no ha estado a la altura de su responsabilidad", Espejo ha dicho que el objetivo de la propuesta socialista "no es otro que garantizar el apoyo educativo necesario al alumnado NEAE con trastorno de conducta y asistente de aula el próximo curso". "Que se preste el servicio con profesionales o especialistas", ha subrayado antes de concluir que "las familias y las entidades quieren certidumbre, compromiso y garantías de un derecho que nadie debería haber puesto en cuestión".

PP-A MANDA UN MENSAJE DE "TRANQUILIDAD" A FAMILIAS

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Remedios Olmedo ha querido trasladar "tranquilidad y confianza" a las familias de los niños con necesidades de apoyo educativo porque la Consejería del ramo "está trabajando y tiene como prioridad la atención a la diversidad", según ha subrayado.

Dicho esto, ha criticado que la PNL socialista "confunde necesidades específicas de apoyo educativo con necesidades especiales", y habla de "responsabilidad, justicia social y externalizaciones" cuando los socialistas fueron los "inventores de la externalización de los servicios públicos", según ha censurado, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "niega el pan y la sal" a los andaluces y no les da "lo que nos corresponde", mientras le da "millones a los catalanes".

Así, la representante del PP-A ha considerado que los socialistas "no tienen autoridad moral para exigir" al Gobierno de Juanma Moreno lo que ellos "nunca han hecho" cuando gobernaban la Junta. "Tienen mucho morro", ha espetado la diputada 'popular' a los socialistas.

En representación de Vox, la parlamentaria Purificación Fernández ha lamentado que este jueves se volvía a "ver la misma película de siempre, al PSOE exigir lo que no hacía cuando gobernaba" en Andalucía, y en esa línea ha criticado la "memoria selectiva" de los socialistas.

Además, ha sostenido que "ni PP ni PSOE tienen la intención real de resolver los problemas de fondo", porque los 'populares' en esta materia "han cogido la receta socialista, y el menú es idéntico", según ha criticado antes de reclamar a la Junta que "asuma de una vez la financiación y profesionalización de los apoyos educativos".

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha acusado al Gobierno del PP-A de aplicar un "maltrato hacia el alumnado más vulnerable, con necesidades específicas de apoyo educativo", y en esa línea ha lamentado "cuánto dolor están causando las políticas" del Ejecutivo de Juanma Moreno que lleva a cabo la Consejería de Desarrollo Educativo, a cuya titular, María del Carmen Castillo, ha afeado que no se está dedicando a "cuidar y proteger a este alumnado" porque "no quiere, porque recursos tiene", le ha espetado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha señalado que desde la Junta no se dota a los centros educativos "de los recursos suficientes para atender" a alumnos con trastorno del espectro autista "en condiciones, con la dignidad que se merecen porque no son menos que nadie", y en esa línea ha subrayado que "sin el apoyo de la administración no podemos hacer lo suficiente por ellos", que "necesitan esa ayuda", según ha remarcado.