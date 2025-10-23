El Parlamento rechaza con votos de PP y Vox instar a la Junta a impulsar una ley andaluza de Formación Profesional

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, instar al Gobierno de la Junta a "impulsar una Ley Andaluza de Formación Profesional que garantice un modelo público, inclusivo y de calidad, con financiación suficiente y con participación de la comunidad educativa, agentes sociales y sectores productivos".

Esa era la reclamación incluida en el primer punto de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el Grupo Socialista este jueves en el Pleno del Parlamento, y que ha sido rechazada en su totalidad con los votos del PP-A, a los que se han sumado los de Vox en contra del citado primer punto, mientras que los grupos de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado a favor de toda la iniciativa.

Con esta PNL, relativa a "reforzar la Formación Profesional pública en Andalucía y limitar la privatización", el Grupo Socialista quería, entre otras cuestiones, que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "dignificar y valorar el trabajo del profesorado de Formación Profesional, reforzando sus condiciones laborales y profesionales, e incorporando la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP con el resto de cuerpos docentes, en línea con las reivindicaciones históricas del colectivo".

Otra propuesta del PSOE-A incluida en esta proposición no de ley era la de instar a la Junta a "ampliar y mejorar la oferta de plazas de Formación Profesional para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), garantizando recursos personales y materiales suficientes para asegurar una educación inclusiva y de calidad".

De igual modo, el Grupo Socialista quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno andaluz a "ampliar el número de plazas y modalidades formativas de la oferta pública de FP 'online', asegurando el acceso universal a estas enseñanzas, especialmente para estudiantes de zonas rurales, personas trabajadoras y colectivos con dificultades de conciliación".

En quinto lugar, el PSOE-A pedía con esta PNL que el Parlamento instase a la Junta a "reforzar y expandir la red de centros públicos de FP, ampliando la oferta formativa en sectores emergentes clave como la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la biomedicina, la ciberseguridad, las energías renovables y la economía verde, con dotación presupuestaria suficiente y plazo máximo de ejecución en el curso 2026/2027".

Finalmente, la batería de reivindicaciones incluidas en esta iniciativa socialista se completaba con la propuesta de instar al Gobierno andaluz a que, "en el plazo máximo de doce meses, se presente un plan detallado que contemple la ampliación de la red de centros públicos de FP, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso, así como la creación de nuevas especialidades formativas en los sectores estratégicos mencionados".

PSOE-A CRITICA LA "DERIVA PRIVATIZADORA" EN FP DEL GOBIERNO DEL PP-A

En defensa de la iniciativa ha intervenido la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez, quien ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "pisotea con sus recortes" la educación pública, y ha alertado de la "deriva privatizadora" de la Formación Profesional en Andalucía, con la que el PP "rompe la igualdad de oportunidades" que garantiza la enseñanza.

Verónica Pérez ha reivindicado una nueva ley andaluza de FP "que garantice plazas públicas, un modelo público, inclusivo y de calidad" en la comunidad, que "valore y dignifique" al personal docente que ahora está "absolutamente sobrecargado", y que incluya oportunidades para el alumnado con necesidades especiales.

La representante del PSOE-A ha criticado que el Gobierno andaluz del PP "ha reducido la oportunidad que supone la FP, de cualificación y empleo para la juventud andaluza y de avance económico para la comunidad, a una oportunidad de negocio de algunos". En contraste, ha valorado la "apuesta decidida" del Gobierno de España por esta enseñanza, materializada en la Ley Orgánica de FP, que "ha dignificado y valorado" esta enseñanza, según ha defendido.

La parlamentario del PSOE-A ha advertido de que "hay políticas que matan" como el "deterioro de la sanidad" bajo gobierno del PP, y hay otras que "matan los sueños de los jóvenes andaluces", como la "innegable deriva privatizadora de la FP en Andalucía por decisión de Moreno Bonilla", según ha zanjado.