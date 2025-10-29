El Parlamento recibe de la consejera de Hacienda el proyecto del Presupuesto andaluz de 2026 e inicia su tramitación

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, entrega el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucí - Francisco J. Olmo - Europa Press

El Parlamento andaluz ha recibido este miércoles, 29 de octubre, el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, en un acto en el que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha hecho entrega del documento al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

En este acto también han estado presentes miembros de la Mesa del Parlamento, los portavoces de los grupos del PP-A y Vox en Andalucía, Toni Martín y Manuel Gavira, respectivamente, diputados y el equipo de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Tras el acto de entrega del proyecto de Presupuesto, la Mesa de la Cámara se ha reunido para proceder a su calificación y dar así comienzo a su tramitación parlamentaria. En esta reunión, la Mesa ha acordado remitir el proyecto de ley a la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, según se recoge en un comunicado difundido por la Cámara autonómica.

Por otro lado, este próximo viernes, 31 de octubre, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social iniciará a primera hora de la mañana la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno andaluz para explicar ante la Cámara sus secciones presupuestarias, que se prolongarán durante los días 3 y 4 de noviembre.

El plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y de propuestas de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados finalizará a las 19,00 horas del 6 de noviembre, mientras que el debate de totalidad del proyecto de ley se celebrará en el Pleno del Parlamento el miércoles 12 de noviembre.

Posteriormente, entre los días 17 y 18 de noviembre se producirán las comparecencias de los agentes sociales en relación al Presupuesto en el Parlamento, y el lunes, 24 de noviembre, a las 14,00 horas, finalizará el plazo de presentación de las enmiendas parciales al proyecto de ley.

Finalmente, el 3 de diciembre debe aprobarse el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos, que celebrará su debate final los días 17 y 18 de diciembre.