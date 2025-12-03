El Parlamento reclama que el Gobierno central derogue el deslinde en las marismas de Doñana

Archivo - Imágenes del Parque Nacional de Doñana - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP-A en la que se insta al Gobierno central a derogar el deslinde que aprobó en las marismas de Doñana.

Este punto de la iniciativa del PP-A ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de PSOE-A y Por Andalucía y el rechazo de Adelante Andalucía.

Concretamente, se ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que derogue la orden del 10 de octubre de este año que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia de Huelva, y de Aznalcázar (Sevilla).

Se ha demandado al ministerio que rectifique "su política de intervención unilateral sobre Doñana, abandonando su interés de parte por invadir competencias y la ruptura del consenso, retornando al modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial que un espacio tan valioso requiere para su conservación", y que se atenga a los informes del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana a la hora de regular los bienes de dominio público marítimo-terrestre de las marismas.

Asimismo, se insta al ministerio a presentar un calendario de hitos ciertos para la ejecución de la ampliación y mejora de la estación de depuración de aguas residuales de Matalascañas.

La Cámara andaluza ha pedido además al Gobierno central un plan de actuación urgente, con una cronología de ejecución cierta y sin dilaciones, para la ejecución de la presa de Alcolea y sus conducciones; el desdoblamiento del túnel del San Silvestre, y la transferencia de recursos desde la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir.

Asimismo, se ha demandado a la Junta que prosiga con su política de conservación del patrimonio natural andaluz, especialmente el de Doñana, desde el consenso con el resto de administraciones, agentes sociales y comunidad científica, reconociendo "las asignaciones previstas para la renaturalización de la superficie de Doñana y sus infraestructuras de agua" en el proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026, así como la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión ambiental de la finca Veta la Palma.