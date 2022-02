El Parlamento reconoce la "impagable aportación" de Fernández Viagas y Escuredo para la "máxima autonomía" de Andalucía

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra, manifestar su "reconocimiento a Plácido Fernández-Viagas y a Rafael Escuredo Rodríguez por su impagable aportación a la consecución de la máxima autonomía para Andalucía, desde su responsabilidad como presidentes de la Junta Preautonómica de Andalucía".

Así lo ha acordado el Pleno de la Cámara en el marco de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido este jueves, que ha sido parcialmente aprobada y con la que, además, el Parlamento se ha reafirmado "en la defensa de nuestro marco autonómico, recogido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía", algo que han apoyado los diputados de PP-A, Cs y Unidas Podemos por Andalucía, mientras que Vox y los no adscritos procedentes de Adelante Andalucía han votado en contra.

De igual modo, el Parlamento ha acordado, con el único voto en contra de Vox, instar al Consejo de Gobierno a "ratificar mediante actos públicos institucionales el papel que tuvieron para nuestro devenir histórico como pueblo el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, Día de Andalucía", con un recuerdo "especial" por Manuel José García Caparrós, "asesinado cuando reivindicaba en manifestación en Málaga las aspiraciones de toda la ciudadanía andaluza".

El Parlamento también ha acordado, con los mismos apoyos y el rechazo de Vox, instar al Gobierno de la Junta al "cumplimiento riguroso y firme del Estatuto de Autonomía de Andalucía, con especial énfasis en el blindaje de los servicios públicos, en la búsqueda de la máxima cohesión social y territorial, en garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en potenciar políticas públicas que protejan los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar".

En cambio, el Parlamento ha rechazado, gracias a los votos de PP-A, Cs y Vox, instar a la Junta a "invertir de forma inmediata el superávit producido en el año 2021 como consecuencia de las transferencias realizadas por el Gobierno de España, mejorando los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales".

Los grupos de PP-A, Cs y Vox han impedido también que el Parlamento manifieste su "parecer contrario a la nefasta gestión que el Gobierno de Andalucía ha llevado a cabo sobre los fondos europeos recibidos", así como a instar a la Junta a "ejecutar con carácter inmediato dichos fondos europeos y a corregir las políticas económicas llevadas a cabo hasta el momento, a fin de impulsar políticas efectivas que supongan una mayor creación de empleo en nuestra comunidad".

El Grupo Socialista también quería con esta iniciativa instar desde el Parlamento a la Junta a "potenciar las políticas de empleo que luchen contra el alto índice de desempleo" de Andalucía, con "planes específicos" para los jóvenes, y a "crear una mesa de diálogo con las corporaciones locales para la distribución y ejecución de los fondos europeos, buscando una mayor eficacia al destino de los mismos", si bien estas reivindicaciones han sido rechazadas por PP-A, Cs y Vox.

Estos mismos tres grupos han votado en contra de que el Parlamento inste a la Junta a que incluyera "en los planes educativos actuales materias que reflejen el relato real de la lucha de nuestro pueblo por su autonomía, el papel que desempeñaron las distintas fuerzas políticas en su consecución", y a que remitiera "a todos los centros públicos y concertados de enseñanza" de Andalucía "información exacta de los hitos básicos de la historia reciente de nuestro pueblo".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gerardo Sánchez, ha subrayado que, el 28 de febrero de 1980, "el pueblo andaluz se enfrentó a uno de sus retos históricos contemporáneos más relevantes para su futuro como pueblo", al tiempo que "queda como recuerdo de una traición de la derecha andaluza a esta tierra", porque "intentaron torcer la voluntad mayoritaria de Andalucía para llevarla por otro camino distinto al del artículo 151 de la Constitución española, el 143".

El parlamentario socialista ha defendido que "conviene" que el "relato" que "muestra históricamente dónde estuvieron en la lucha épica por conseguir el máximo nivel de autonomía, para la nacionalidad de Andalucía, los distintos protagonistas políticos y sus organizaciones y partidos" quede "en los archivos de las instituciones públicas y en los libros escolares, para que toda la ciudadanía sepa el papel que cada cual tuvo en este proceso autonómico e impida el falseamiento de la historia reciente de nuestro pueblo y su apropiación indebida por los que se opusieron tenazmente a que Andalucía fuera equiparada a Cataluña, País Vasco o Galicia".

PP-A REPLICA AL PSOE-A QUE "ANDALUCÍA NO ES DE SU PROPIEDAD"

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PP-A Adolfo Molina ha defendido, en nombre del PP-A y "sin complejos", la "autonomía" y el "autogobierno" de Andalucía, y ha dicho que se "enorgullece" del camino que recorrió el pueblo andaluz "para que Andalucía fuese como la que más". En esa línea, ha subrayado que los 'populares' "siempre" han "reconocido y valorado" el 28 de febrero como el Día de Andalucía, y ha lamentado que a los socialistas "parece que les da coraje" que ellos puedan sumarse a esa celebración.

El diputado del PP-A ha remarcado que no tiene "ningún problema en reconocer el papel del PSOE y muchos representantes" de dicho partido "en ese proceso" hacia la autonomía de Andalucía, si bien ha reprochado al Grupo Socialista que no nombre en su iniciativa el papel del que fuera ministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo, y ha advertido al PSOE de que "Andalucía no es de su propiedad", por lo que ha pedido a los socialistas que "dejen de querer acaparar todo el protagonismo" en este asunto.

Por parte de Ciudadanos (Cs), el diputado Julio Díaz ha acusado al PSOE-A de estar "haciendo campaña" con el 28F, algo que ha tildado de "lamentable", y ha opinado que detrás de esta iniciativa hay un posicionamiento "frentista", así como subyace "electoralismo con algo tan importante como el legado" del 28 de febrero, y que los socialistas "nunca le han otorgado legitimidad" al actual Gobierno de PP-A y Cs, que ha permitido una "alternancia política" al frente de la Junta con la que hay "una nueva Andalucía", según ha valorado.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha apuntado que su espacio político volverá a salir a las calles este 28F para reclamar "un cambio del modelo productivo, un modelo alternativo, que ya sabemos que el actual trae precariedad para los trabajadores", así como "para pelear que la dependencia cuide de mayores, para una RTVA al servicio de los andaluces y para defender las políticas feministas para una igualdad que aún no hemos alcanzado hoy en Andalucía entre hombres y mujeres".

Finalmente, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Macario Valpuesta, ha calificado el Estado de las Autonomías de "engendro improvisado", ha sostenido que "en ningún lugar existe los Estatutos de Autonomía", y ha rememorado "una Ley Orgánica 'ad hoc' para puentear el artículo 151 para rectificar los resultados del referéndum en Almería y se enorgullecen de una chapuza fraudulenta". Además, ha mostrado una fotografía del expresidente de la Junta José Antonio Griñán con el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y ha recordado que el primero fue condenado en la 'pieza política' del caso de los ERE a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación.