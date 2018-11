Paros parciales y "luto oficial" en la Amaya por la programada firma del convenio para este miércoles

Publicado 31/10/2018 16:57:55 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UITA, coincidiendo con la firma del I convenio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, ha declarado "luto oficial" y convocado a los trabajadores a asistir este miércoles a sus puestos de trabajo "de riguroso negro".

Las "numerosas" muestras de rechazo que los trabajadores han mostrado hacía el preacuerdo firmado el pasado 31 de julio "no han sido motivo suficiente para que estos sindicatos reconsideren su posición", según ha precisado a Europa Press el delegado de personal de UITA en la Amaya y secretario del comité de empresa en los servicios centrales, Luis Limón.

Esta acción se une al paro reivindicativo convocado para este martes y miércoles por CGT en todos los centros de trabajo del ente, así como también al llamamiento en redes sociales, para oponerse al cierre definitivo del nuevo convenio.

"Haciendo oídos sordos a la opinión de los trabajadores y después de varios meses de manifestaciones y concentraciones, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF pretenden firmar el I convenio colectivo de Amaya, que, recordemos, no contempla el pago de la antigüedad, no deja posibilidad alguna a la promoción y no equipara con el resto del sector público en materia de permisos, entre otras muchas cuestiones", sostiene Limón.

Desde UITA también se ha criticado el "oscuro papel" que ha desempeñado la Consejería de Hacienda en la negociación de este convenio, "validando en tiempo exprés el acuerdo alcanzado, cuando llevan más de cinco meses estudiando como cumplir la sentencia que les obliga a reclasificar a los indefinidos no fijos de esta Agencia, así como permitirles presentarse a concursos de promoción".

La central sindical considera que esta negociación "ha estado marcada por las prisas desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por dejar firmado dicho convenio antes de las elecciones autonómicas, para no tener ruido de fondo en las mismas y por el incumplimiento del consejero José Fiscal de igualar las condiciones laborales de los trabajadores de Amaya al resto del sector público".

Entre las diferentes reivindicaciones se encuentran la recuperación de la antigüedad y un salario digno para todos los trabajadores, el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal en la que se incluyan enfermedades profesionales, CNAE de Protección Civil, jubilaciones anticipadas, el rechazo a los turnos de 18 horas en incendios forestales y a las 60 guardias con disponibilidad 24 horas, la consolidación del 100 por ciento a los 55 años, una Relación de Puestos de Trabajo real (RPT), el fin de la "discriminación laboral" en la agencia o el rechazo a la pérdida de derechos ya consolidados como el aumento de la edad tope de 45 a 50 años para movilidades geográficas y estabilidad laboral para todos los trabajadores indefinidos no fijos, fijos discontinuos, relevistas y eventuales de la bolsa de Infoca.