El Parque de las Ciencias de Granada oficializa su respaldo a la candidatura Granada 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al concejal de cultura, Juan Ramón Ferreira y al director gerente del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres Osia. - PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial y en el marco de esta conmemoración, el Parque de las Ciencias ha oficializado su respaldo a Granada como ciudad candidata con la firma del Manifiesto de adhesión al proyecto Granada, Capital Europea de la Cultura 2031, en un acto que ha tenido lugar en el "emblemático" Pabellón Darwin y han estado presentes la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, el concejal de cultura, Juan Ramón Ferreira y el director gerente del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres Osia.

Según ha detallado el Parque de las Ciencias en una nota, también han diseñado la actividad especial '¡A todo vapor!', organizada en colaboración con la Asociación de Voluntariado Cultural del Parque de las Ciencias, que combina una charla sobre patrimonio tecnológico y una visita guiada por piezas singulares de la colección del museo.

Así, estas iniciativas reconocen la labor del profesor y doctor 'honoris causa' de la Universidad de Granada (UGR), Miguel Giménez Yanguas, impulsor y "férreo defensor y conservador" del patrimonio científico y tecnológico de nuestra provincia y que donó una parte de su colección personal al Parque de las Ciencias que, actualmente, forma parte de la exposición permanente 'Piezas de museo' del edificio Péndulo de Foucault.

En contexto, cuando el 8 de diciembre de 1979, el científico Abdu Salam en su discurso de recepción del Premio Nobel de Física, enunció con "total naturalidad" que el pensamiento científico y su creación constituyen "el patrimonio común y compartido de la humanidad", fusionó la ciencia con la cultura e hizo de aquella un "componente fundamental" de la segunda.

Tal y como ha emitido el Parque de las Ciencias, el apoyo del Parque de las Ciencias a la candidatura de Granada se ha manifestado en "numerosas ocasiones" desde que Granada inició su andadura hacia el reconocimiento como Capital Europea de la Cultura de 2031, sin embargo, no ha sido hasta este domingo cuando se ha formalizado su respaldo.

Asimismo, la elección de este día "no es aleatoria ni baladí", puesto que esta fecha tan significativa del calendario "pone en valor la estrecha relación entre cultura y ciencia", un patrimonio "intangible de gran trascendencia" que resulta "imprescindible" para que la sociedad mejore, proteja e impulse el "pensamiento crítico y la vocación científica de los ciudadanos".

Durante el acto de la firma de adhesión al manifiesto, el director del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres Osia, ha destacado que, en pleno siglo XXI, resulta "indispensable promover una cultura científica amplia y sólida en la ciudadanía", que no debe limitarse al conocimiento de "conceptos o de hechos fundamentales provenientes de distintas disciplinas", sino que "debe incluir también una comprensión general del papel de las ciencias en el avance social", una "valoración crítica" de sus aportes, una "visión del mundo fundamentada en el conocimiento", así como la capacidad para "aplicar los saberes científicos en la toma de decisiones y en la vida cotidiana". El fortalecimiento de esta cultura científica es "clave" para formar a "ciudadanos informados, reflexivos y comprometidos con el desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad".

En palabras de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la ciencia es un apoyo "fundamental" para el proyecto, puesto que es un "motor fundamental del desarrollo social y económico de nuestra ciudad y, por supuesto, también cultural". Asimismo, ha considerado que la ciencia, al igual que las artes y las humanidades, es una "expresión del talento", e integrar la ciencia en la vida cultural de la ciudad es "clave para fortalecer una ciudadanía crítica, participativa y preparada para los desafíos del siglo XXI".

Desde principios de año, el Parque de las Ciencias ha llevado a cabo distintas iniciativas para promover esta fusión entre la cultura y la ciencia y contribuir con ellas "al respaldo de un proyecto de candidatura sólido y fructífero", a través de actividades como el ciclo de conferencias '¿Cómo sabemos lo que sabemos?', que se inició en febrero y que finalizará en diciembre de este mismo año, o desde su participación, como miembro del grupo de trabajo de Ciencia, Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial, en la elaboración de la Estrategia Granada - Metrópoli. Horizonte 2030 - 2040 que ha llevado a cabo el Consejo Social de la Ciudad de Granada, que está vinculado a dicha candidatura y que fue aprobado en el pleno municipal del pasado 31 de octubre de 2025.