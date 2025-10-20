Los pasajeros aéreos internacionales en Andalucía rozan los 1,4 millones en septiembre, un 4,2% más que en 2024

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, a 1 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado en septiembre los 10,86 millones de pasajeros internacionales en sus aeropuertos, tras sumar 1,38 millones en el mes de septiembre, según los datos publicados este lunes por Turespaña. La cifra registrada el pasado mes supone un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024, al igual que ocurre en el acumulado desde enero, que ha experimentado un crecimiento del 7,9% respecto al año anterior.

En el conjunto del país, los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales se sitúan cerca de los 11 millones, un 3,8% más que en el mismo mes de hace un año. Los nueve primeros meses de 2025, España ha recibido 86,3 millones de pasajeros internacionales, registrando un incremento del 5,6% respecto al mismo periodo de 2024.

En septiembre, según lo recogido por el Gobierno en una nota, se ha registrado un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, con la excepción de Alemania y Francia, que retroceden levemente. En el capítulo de la diversificación de mercados destacan, por volumen de llegadas, los pasajeros de los países iberoamericanos de Colombia, México, Brasil y Argentina. De Asia destaca China y de los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

En cuanto a los principales mercados emisores, en septiembre Reino Unido emitió en torno a 2,4 millones de pasajeros internacionales y generó el 22,2% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 2,2%. Baleares fue la principal receptora de llegadas acaparando el 26,1% del total, y registró una moderada subida del 1,5%. Canarias acaparó el 21% con una expansión del 1,4%.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros, siendo un 13,9% del total. Esto supone un leve retroceso interanual del -1%. Baleares, aunque fue la principal receptora, con una cuota del 45,7% de llegadas, fue la que más acusó el retroceso con un descenso en torno a 17.000 pasajeros menos. La Comunidad Valenciana y el País Vasco se vieron favorecidas con más de 3. 000 pasajeros adicionales este mes de septiembre.

Desde Italia llegó el 9,4% del flujo de pasajeros recibidos en septiembre (1.024.875), registrando un crecimiento interanual del 4,3%. Cataluña ha sido la comunidad que más pasajeros italianos ha recibido, con el 30,7% del flujo de llegadas, y un notable incremento interanual del 11,1%. El resto de comunidades se vieron favorecidas con incrementos moderados, excepto Andalucía, Cantabria y Galicia que retrocedieron.

Francia emitió el 6,9% total de pasajeros, mostrando un leve retroceso del -0,3%. Cataluña y la Comunidad de Madrid acapararon el 48,1% de las llegadas totales, ambas con leves incrementos. Baleares fue la que mostró el mayor incremento, recibiendo 4.754 pasajeros internacionales adicionales respecto a septiembre del año anterior, hasta acumular una cuota del 18,6% y ocupando la tercera posición en llegadas.

Por el contrario, Andalucía, y el País Vasco registraron un notable descenso superior al 7%. Por último, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,8% del total, y experimentaron un aumento del 6,5%. Se dirigieron principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, con cuotas en torno al 19%.