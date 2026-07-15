Patricia Aliaga gana el XII Certamen de Relatos Cortos de la UNED en Jaén con 'El flan de los domingos'

Patricia Aliaga - PATRICIA ALIAGA

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tarraconense Patricia Aliaga ha ganado con 'El flan de los domingos' el XII Certamen de Relatos Cortos 'Cursos de Verano UNED', convocado por el Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén.

Esta obra ha logrado imponerse a los 63 trabajos presentados. El premio, además de la publicación de la obra, junto a una selección de los relatos presentados a esta edición, son 1.000 euros y un diploma acreditativo. Este año, la temática versaba sobre la discapacidad. También se ha concedido un accésit (400 euros y diploma) para 'Salí bien', de Sergio García.

En esta ocasión, los integrantes del jurado han sido: Eva María Martín y Julián Medina, profesores tutores de Lengua y Literatura de la UNED; y Angélica Jiménez, jefa de prensa del Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Junto a las obras ganadoras, se publicarán otros relatos más, seleccionados por el jurado. Este libro se presentará en el acto de inauguración del nuevo curso académico en Alcalá la Real el próximo mes de noviembre.

Aliaga es una escritora española que cultiva la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. Licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona y Máster en Ciencias de la Economía Aplicada por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), su escritura se caracteriza por la precisión verbal, la ironía, la introspección y una mirada crítica sobre los claroscuros de la experiencia humana.

Tiene publicadas las novelas 'Nunca es tarde para aprender a bailar', 'La purga de Kassandra Kapra', 'El acertijo que me resuelve', 'El peón del rey', 'Quien nace con alas siempre encuentra el cielo' y 'A prueba de hervor', galardonada con el Premio Literario Feel Good 2026 de Plataforma Editorial.

Su trayectoria tanto en narrativa como en poesía ha sido reconocida con múltiples premios, entre los que destacan el VII Concurso de Relato Corto Periodista Pedro Soler, el Premio Literario Marquet de les Roques de Narrativa o el Certamen Literario Letras Líricas de Santiago 2025.