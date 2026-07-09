Patricia del Pozo seguirá al frente de la cartera de Cultura, a la que suma de nuevo Patrimonio

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en las Atarazanas de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Patricia del Pozo Fernández (Sevilla, 1969) seguirá al frente de la cartera de Cultura y Deporte, a la que suma de nuevo Patrimonio Histórico a la nomenclatura de la Consejería. Del Pozo, cuya labor ha sido valorada siempre por el sector --de hecho, le valió el regreso a Cultura tras el paso del exconsejero Arturo Bernal--, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y especialista en Derecho Europeo. Ha realizado todos los estudios de Doctorado en Derecho Público.

Entre 1991 y 1994 se especializó en Derecho Comunitario en las universidades de Sevilla, Glasgow y Lieja y entre 1993 y 1994 realizó prácticas en el departamento de Derecho Comunitario del bufete Maclay, Murray & Spens en las oficinas de Glasgow, Edimburgo y Bruselas. En la XI Legislatura, comprendida entre enero de 2019 y julio de 2022, Patricia del Pozo estuvo al frente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Con posterioridad, al inicio de la XII Legislatura en julio de 2022, asumió el cargo de consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que mantuvo hasta julio de 2024. Desde entonces desempeñaba el cargo de consejera de Cultura y Deporte. De 2005 a 2008 ocupó escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, incorporándose a la Junta Directiva Nacional del PP y formando parte de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y de la de Administraciones Públicas.

Desde el año 2008, Del Pozo es diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, donde ha ejercido como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario y miembro de la Mesa de la Cámara con los cargos de vicepresidenta segunda, secretaria segunda y secretaria primera de la misma. Ha estado al frente de la Vicesecretaría Institucional y de Estudios y Programas del PP andaluz y de la Vicepresidencia del PP de Sevilla. En las elecciones autonómicas de 2022 y 2026 fue cabeza de lista de la candidatura del PP por la provincia de Sevilla.