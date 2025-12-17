La patronal cordobesa presenta alegaciones a la propuesta de planificación de la red eléctrica con horizonte 2030

La patronal cordobesa presenta alegaciones a la propuesta inicial de planificación de la red eléctrica para el horizonte 2030. - CECO

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha presentado alegaciones a la propuesta inicial de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030, pues ha "podido verificar que no se ha considerado inicialmente ninguna de las propuestas efectuadas" anteriormente por CECO, "encaminadas a mejorar la situación de la provincia de Córdoba".

De hecho y según ha informado CECO en el documento de alegaciones que ha presentado, la citada propuesta inicial "mantiene carencias estructurales que implican riesgos para la cobertura del mercado, falta de capacidad para la atención de proyectos en marco de la nueva electrificación e insuficiencias para la canalización del potencial de generación renovable".

Por tanto, la patronal cordobesa considera que "se requiere actuar, tanto mediante refuerzos estructurales, como disponiendo de accesos a la red de transporte" y, en consecuencia, hace "propuestas orientadas a la mejora del desarrollo empresarial y el crecimiento económico de Córdoba".

De este modo, CECO plantea un "nuevo eje estructural 400kv desde la Subestación Maguilla 400kv con conexión a eje estructural 400kv Villanueva del Rey-Guadame 400kv, actualmente planificado, que permitirá atender las nuevas demandas identificadas en la zona Norte de Córdoba (Valle del Guadiato), así como en la zona centro de Córdoba".

También propone CECO "nuevas subestaciones de 400kv en Peñarroya y Lancha, conectadas mediante doble circuito de 400kV a la Subestación de Maguilla (Extremadura). Se trata de una actuación estratégica que vertebraría una zona tradicionalmente deficitaria en infraestructuras de red de transporte, como es el Norte de Córdoba".

Igualmente, CECO quiere un "nuevo eje estructural 400kv Villanueva del Rey (Sevilla)- Lancha (Córdoba) - Guadame (Jaén) - Manzanares (Castilla-La Mancha), que permitirá atender las nuevas demandas identificadas en la parte más oriental de Sevilla, centro de Córdoba y Oeste de Jaén".

Junto a ello, CECO demanda "nuevas posiciones, fundamentalmente para proyectos relacionados con las inversiones renovables, así como desarrollos en la zona Sur de la provincia", y también "la apertura de la línea de transporte Cabra-Guadame 1 de 400kv de la red de transporte, propiedad de REE", al entender que "esta apertura posibilitará la llegada de inversión privada que desarrollará la siguiente infraestructura, lo que supondrá una mejora sustancial de la situación actual de la comarca de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba".

A juicio de la patronal cordobesa, "la no inclusión de estas infraestructuras supondría perpetuar la brecha territorial existente y desaprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el proceso de transición energética. Por el contrario, su incorporación permitiría reforzar la cohesión territorial, generar empleo estable y de calidad y consolidar un modelo energético más justo y equilibrado".

En CECO entienden también que "resulta inaplazable incorporar a la planificación eléctrica nacional los proyectos necesarios para garantizar una infraestructura energética moderna, suficiente y equilibrada, que permita atender la demanda creciente, fomentar el desarrollo industrial, atraer inversión privada y aprovechar el potencial de las energías renovables de nuestra provincia".