Las patronales del sector de los cuidados a personas mayores dependientes piden "dignidad" por parte de la Junta

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta, patronales del sector de las personas mayores dependientes, que representan a más de 650 residencias de la región, con más de 30.000 plazas residenciales y 17.000 trabajadores, piden "dignidad" para el sector y avisan del "gravísimo riesgo" que corren por ser insostenibles.

En un comunicado, las patronales lamentan la "actitud despótica" por parte de la Junta de Andalucía, con un presidente, Juanma Moreno (PP), al que "se le ha pedido en tres ocasiones que se siente a escuchar las necesidades de un sector que no puede más, en el que faltan políticas transversales y valientes, y que ha sufrido muy especialmente los estragos de la pandemia".

Así las cosas, Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta denuncian que Moreno "no se ha dignado a hablar con nosotros". "Nos hubiera encantado, al menos, una llamada en los peores momentos, pero que, en tres ocasiones, se ha negado a escucharnos hasta el día de hoy, es ya muestra de que no le importan los cuidados de los mayores en las residencias de Andalucía, y eso no lo vamos a consentir. Los mayores con dependencia merecen cuidados dignos y de calidad, y saben que es imposible en las condiciones actuales", afirman.

"El gobierno sabe perfectamente que con estos precios de plaza es imposible cuidar bien a las personas mayores con dependencia. Esta situación pone en gravísimo riesgo a todo un sector de cuidados que no puede garantizar la sostenibilidad, eficiencia, y calidad de la atención, y amenaza, especialmente, a los centros rurales", subraya.

"No solo es una cuestión económica, se le han ofrecido numerosas medidas por parte de todas las patronales para lograr un sistema sostenible, eficiente y con calidad de cobertura en la atención a las personas mayores dependientes de Andalucía", aseguran Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta.

Ante esta situación de desprecio, las entidades prestadoras de servicios, en pro del bienestar y calidad de vida de las personas mayores, anuncian movilizaciones, puesto que "dar la espalda a quienes hacen posible la atención de las personas mayores en Andalucía, sosteniendo los cuidados del colectivo más vulnerable y frágil, revela del gobierno andaluz y de quienes afrontan la gestión en nuestra comunidad en lo que concierne al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que no es una prioridad atender a personas mayores dependientes".

Las patronales comenzarán con una campaña de un minuto de silencio en pro de la eficiencia, sostenibilidad y mejora de la atención a las personas dependientes en Andalucía, en la que los centros, cada martes y cada jueves, llevarán a cabo este gesto para frenar la quiebra de la dependencia en Andalucía. "Es solo el comienzo, llegaremos hasta donde haga falta para que el gobierno andaluz tenga consideración y respeto por los mayores con dependencia que viven en nuestras residencias", avisan.