Patronato Provincial de Turismo recibe Cereza de Oro por contribución a promoción turística de Granada y Güéjar Sierra

El Patronato Provincial de Turismo recibe la Cereza de Oro 2026 por su contribución a la promoción turística de Granada y Güéjar Sierra - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La Plaza Mayor de Güéjar Sierra (Granada) ha acogido este fin de semana el acto de entrega de la Cereza de Oro 2026, la máxima distinción que concede el Ayuntamiento, que en esta edición ha recaído en el Patronato Provincial de Turismo de Granada por su destacada labor en la promoción de la provincia como destino turístico y por su contribución a la proyección de municipios como Güéjar Sierra.

Durante la ceremonia, el alcalde de Güéjar Sierra, Jose Robles, ha valorado el papel que desempeña el Patronato en la promoción del destino Granada y ha subrayado, además, "la importancia de la colaboración institucional para afrontar los retos y oportunidades del municipio".

Ha apuntado, asimismo, que "este premio reconoce la promoción turística que realiza el Patronato Provincial, pero también una forma de entender la colaboración entre administraciones; Güéjar Sierra ha sentido siempre cerca a esta Diputación, tanto en los proyectos que impulsan nuestro futuro como en los momentos de mayor dificultad".

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha agradecido el reconocimiento recibido en nombre del Patronato Provincial de Turismo y ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el desarrollo turístico, económico y social de Güéjar Sierra y del conjunto de la provincia.

"Recibimos esta Cereza de Oro con enorme orgullo y gratitud. Es un estímulo para seguir trabajando por una provincia en la que municipios como Güéjar Sierra representan lo mejor de Granada", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO A QUIENES MANTIENEN VIVA LA ESENCIA DE GÜÉJAR SIERRA

Durante la gala, Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios 'Vereda de la Estrella' han hecho entrega de tres reconocimientos especiales para poner en valor la historia, el patrimonio agrícola y el esfuerzo de quienes han contribuido al desarrollo del municipio.

El primero de ellos ha recaído en la Comunidad de Regantes Acequia La Solana, coincidiendo con el 150 aniversario de su creación, en reconocimiento a "siglo y medio garantizando el aprovechamiento sostenible del agua y contribuyendo al mantenimiento de la agricultura tradicional de Güéjar Sierra", tal y como ha indicado la conductora del acto, la concejal de Turismo Elisabeth García Calvente.

Asimismo, fueron homenajeados los agricultores Manuel Fernández Rodríguez y David Cejudo Maldonado, los más longevos del municipio, como representantes de "una generación que ha dedicado toda una vida al cuidado del campo, al cultivo de la tierra y a la conservación de unas tradiciones que forman parte de la identidad del pueblo", añadió la edil.

La gala, celebrada dentro de la programación de las XVI Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña, contó con un original hilo conductor audiovisual basado en un ficticio "eclipse de cereza", una propuesta que ha centrado toda la campaña promocional de este año a propósito de la secuencia de tres eclipses solares que podrán contemplarse desde la Península Ibérica entre 2026 y 2028.