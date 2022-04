El Patronato de Turismo de Granada presenta la primera guía de viaje del Camino Mozárabe de Santiago en bicicleta

GRANADA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada ha acogido este viernes la presentación de la guía de viaje 'España de costa a costa. El Camino de Santiago de los Mozárabes', escrita y editada por Miguel Ángel Sánchez Rubí, que plantea por vez primera un recorrido de esta ruta adaptado para bicicletas.

El autor, profesor de Formación Profesional en la localidad granadina de Fuente Vaqueros (Granada), propone un viaje con alforjas desde Almería hasta Finisterre, cruzando en diagonal la Península Ibérica a lo largo de 1.414 kilómetros repartidos en 21 etapas y explica que su libro, "aunque también incluye una descripción de las rutas a pie, aspira a dar una alternativa de peregrinaje al creciente número de aficionados al ciclismo existente en nuestro país, que cada vez reclaman más rutas de cicloturismo".

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, ha felicitado al autor por su iniciativa y ha asegurado que "va contribuir a impulsar el conocimiento y la afluencia de visitantes del Camino Mozárabe, una de las más desconocidas rutas jacobeas, y que en la provincia de Granada discurre por ocho localidades: desde Huéneja a Moclín, pasando por Alquife, Guadix, La Peza, Quéntar, la ciudad de Granada y Pinos Puente".

Sánchez Rubí es un enamorado del Camino de Santiago, cuyo tramo Francés realizó por primera vez en bicicleta en 2005 y posteriormente caminó parte del recorrido con su mujer y en el futuro espera repetir con sus hijas.

"Me marcó mucho, hice grandes amistades y, para mí, no es solo es interesante desde el punto de vista turístico, sino desde el espiritual, porque soy una persona de fe", rememora.

La idea de escribir la guía de viaje surgió en su Almería natal, donde en 2015 entabló relación con las Asociaciones Jacobeas con las que recorrió a pie múltiples etapas del Camino Mozárabe y percibió el potencial que podía tener para la bicicleta.

"Vi que venía mucha gente de fuera de España interesada en recorrerlo, pero aquí era aún muy desconocido", recuerda, y el resultado ha sido un libro de 370 páginas a todo color que ha auto editado y que se venderá en librerías de Granada y a través de su página de Facebook.

LA OBRA

La descripción de cada una de las etapas incluye un mapa detallado con los perfiles, desniveles, distancias, dificultades y desvíos. También propone alojamientos, restaurantes y visitas de interés, y ofrece un texto descriptivo con la historia de los lugares que atraviesa y su vinculación con el apóstol Santiago, siendo la distancia media diaria de unos 65 kilómetros.

La ruta de 'España de costa a costa' transcurre por caminos jacobeos (Mozárabe, Vía de la Plata, Sanabrés), vías verdes y las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, con llegada a Santiago de Compostela y el epílogo hacia Finisterre.

"Casi un 96 por ciento respeta los caminos jacobeos señalizados para ir a pie, pero hay tramos que no están en ninguna otra guía porque he realizado adaptaciones cuando los senderos no eran ciclables, por ser muy duros o peligrosos, buscando una alternativa por carretera", detalla.

"Por ello, por ejemplo, no pasa por Mérida y sí por Trujillo donde se incluye la nueva Vía Verde de la Plata, que se inaugura en un par de meses y que es una maravilla".

Sánchez Rubí considera que terminar la ruta completa en bicicleta, desde la Catedral de Almería hasta el Atlántico, es un reto, aunque las etapas no son demasiado difíciles. Afirma, no obstante, que hay que estar en aceptable buena forma y sin problemas físicos: "Ha habido gente que ha hecho el Camino con una sola pierna y muletas, pero no podemos olvidar que estamos en una peregrinación y hay que estar mentalizado, tener tiempo y mucha voluntad para llegar a Santiago".