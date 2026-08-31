Una patrulla de la Guardia Civil sofoca el incendio de una nave industrial en Espiel (Córdoba)

Agentes de la Guardia Civil sofocan el incendio en la nave. - GUARDIA CIVIL

ESPIEL (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

Una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Espiel (Córdoba) ha logrado sofocar el incendio de una nave industrial de la localidad tras detectar, durante un servicio de Seguridad Ciudadana, desarrollado por la N-432, una cortina de humo que proveniente de un aserradero ubicado en el polígono industrial del municipio.

Según informa la Benemérita en una nota, tras detectar el humo, los guardias civiles se trasladaron al lugar, donde observaron que en la parte trasera de la nave se encontraban varios montones de serrín en el suelo, los cuales se estaban quemando, afectando el incendio a una estructura de chapa anexa a la nave, además de al tejado de dicha estructura.

Junto a la zona afectada se encontraba una máquina excavadora propiedad de la empresa que corría el riesgo de quemarse, lo mismo que el resto de la nave, ya que las llamas cada vez eran de mayor intensidad.

Ante el peligro que podía ocasionar que se extendiera dicho fuego, tanto al vehículo pesado como a la fachada de la nave, los agentes utilizaron el extintor de polvo del vehículo oficial para evitar que las llamas pudieran ocasionar males mayores, ya que en el lugar no se encontraba ningún empleado ni el responsable.

Los guardias civiles, a la vez que sofocaban el incendio, procedieron a realizar gestiones de localización de los responsables de la empresa. Tras lograr que el fuego no se propagase, se personaron en el lugar el responsable, junto con tres trabajadores con medios para refrescar la zona y poder finalmente extinguir el fuego que se había originado. No se procedió a dar aviso a personal de bomberos debido a que el personal de empresa disponía de una motobomba y pudo extinguir y refrescar la zona.

El incendio pudo haber tenido su origen en los trabajos, que se habían estado realizando en el interior de la empresa con una radial, pudiendo haber podido saltar alguna chispa y prender el serrín.

Gracias a la rápida actuación de los agentes no se vio afectada la nave de la empresa, ni los vehículos ni personas, sólo una parte de estructura anexa a la nave fabricada en chapa. Así, se evitó lo que podía haber sido un incendio de grandes dimensiones debido a la cantidad de serrín y madera que se encontraba en la nave, el cual podía haber puesto en peligro la integridad de las personas y ocasionado un gran perjuicio económico a la empresa.