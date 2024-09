Patti Smith desembarca con su banda este sábado en el Generalife de Granada

GRANADA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del ciclo '1.001 Músicas-CaixaBank' recibe este sábado a la emblemática figura del arte y la cultura Patti Smith en un concierto a partir de las 21,30 horas considerado uno de los platos fuertes de las actuaciones de este año en el Generalife, en el recinto de la Alhambra de Granada.

Como ha indicado la organización del ciclo, que entra a su vez dentro del programa cultural musical 'Septiembre en el Generalife' del Patronato de la Alhambra, la artista estadounidense, "desde sus humildes comienzos en Nueva York en la década de 1960 hasta su consagración como icono global, ha deslumbrado al mundo con su música evocadora y sus letras profundas".

Nacida en Chicago y criada en South Jersey, Patti Smith ha transcendido las fronteras artísticas con su voz única y su profunda poesía. Desde su debut en 1975 con el icónico álbum 'Horses' hasta sus más recientes publicaciones, la rockera ha cautivado al mundo con su arte incomparable.

Con una carrera que abarca múltiples álbumes de estudio, incluyendo obras maestras como 'Easter', 'Dream of Life' y 'Banga', así como una serie de obras literarias aclamadas, como su galardonado 'best seller' de memorias 'Just Kids', Smith ha sido reconocida con innumerables premios y distinciones a lo largo de los años. Desde el National Book Award hasta el prestigioso Premio Polar de Suecia vienen a demostrar que "su impacto en la cultura contemporánea es innegable", han detallado los organizadores del concierto de este sábado.

Además de su destacada carrera artística, Smith también es una activista comprometida, dedicando su tiempo y energía a causas humanitarias y ambientales. Su colaboración con Pathway to Paris, una organización sin ánimo de lucro dedicada a combatir el cambio climático, es solo un ejemplo de su compromiso con la justicia social y ambiental.

Acompañada por su banda de renombre, que cuenta con músicos como Lenny Kaye y Jay Dee Daugherty, Patti Smith promete ofrecer una actuación inolvidable en Granada, llevando su arte y su mensaje a un público que espera autenticidad y profundidad.

La cuarta edición del ciclo '1.001 Músicas - CaixaBank' concluye el próximo fin de semana con la actuación de Coque Malla el viernes, 27 de septiembre, y Amaral el sábado 28, cuando se pondrá el broche de oro a esta edición, que también ha contado con actuaciones como las de Diana Krall y Mikel Izal.