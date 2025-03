Patxi López reprocha a Moreno que "el único argumento" contra la quita de la deuda es "intentar fastidiar" a Sánchez

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha recriminado este viernes que "el único argumento real" para explicar la negativa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a aceptar la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno obedece a "intentar fastidiar a Pedro Sánchez y al gobierno socialista".

"Por fastidiar a Pedro Sánchez el Partido Popular es un partido inútil para el conjunto de los andaluces y para el conjunto de los españoles", ha continuado argumentando el portavoz socialista en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras hacer un recorrido por el centro de la ciudad junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento y ex alcalde , Antonio Muñoz.

El portavoz socialista ha hablado de "desgracia" por esa decisión de desestimar la quita de la deuda, que escenificaron las comunidades gobernadas por el Partido Popular en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 26 de febrero, por cuanto ha esgrimido que "estamos hablando de más de 18.000 millones" y se ha preguntado sobre la posibilidad de "no tener que pagar los intereses de esos 18.000 millones", para esgrimir entonces que serían "recursos que se liberarían para invertir en sanidad, en educación, en infraestructuras, en políticas sociales".

"No hay argumento que justifique que se vote en contra de esta quita y, por lo tanto, tener recursos para invertir en otras cuestiones", se ha reafirmado el portavoz socialista, quien ha esgrimido entonces los cambios de opinión del Gobierno andaluz por cuanto ha "primero, la Junta pidió quita", así como que "dijeron que por supuesto apoyaban la quita siempre que fuera como la de Cataluña", además de que "puso la cifra, 17.000 millones de euros y resulta que el Gobierno ofrece más de 18.000".

"No hay argumentos, solo son excusas y mentiras", ha inferido en este sentido, al tiempo que ha desligado como "otro capítulo distinto" la negociación del modelo de financiación, mientras que ha reivindicado que "el único que ha puesto un modelo de financiación encima de la mesa y que habrá que hablar y negociar es el Gobierno de España", además de recriminarle al Partido Popular que "habla mucho de financiación, pero no conocemos cuál es su modelo", convencido de que esa situación obedece a que "no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos".

Otra crítica de López hacia el Gobierno andaluz se ha dirigido a la renuencia de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla a aplicar la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, por cuanto ha indicado que "desgraciadamente es una herramienta que no está siendo utilizada" por ambas administraciones.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha reivindicado la contribución de la norma estatal a "definir zonas tensionadas" en Cataluña y Barcelona y que por ello "ha hecho que se reduzcan los precios del alquiler" en el centro de las poblaciones para propiciar así "alquileres más accesibles, sobre todo para la gente joven", y, en consecuencia, ha lamentado que "aquí a la Junta pues no le da la gana de aplicar esta herramienta".