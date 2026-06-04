La PAU termina en Andalucía sin incidencias destacables tras examinarse más de 53.000 estudiantes durante tres días

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha finalizado este jueves en Andalucía sin registrarse incidencias destacables en una jornada dedicada a las materias optativas.

Fuentes de la Universidad de Cádiz (UCA) a Europa Press ha confirmado la normalidad de una jornada que ha comenzado en la franja de las 8,30 y las 10,00 horas, con las pruebas de Historia de la Música y de la Danza, Geografía, Diseño, Dibujo Técnico II y Biología.

Asimismo, entre las 11,00 y las 12,30 horas, los estudiantes inscritos han realizado los exámenes de Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática y Química.

Por último, en la última franja de la jornada, entre las 13,30 y las 15,00 horas, se han desarrollado las pruebas de Historia del Arte, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, así como Tecnología e Ingeniería II.

Un total de 53.495 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado han realizado desde el martes los exámenes que les terminarán de abrir las puertas de un grado universitario. En un año marcado por los controles "aleatorios" con detectores para evitar el uso de aparatos con Inteligencia Artificial para copiar.

La Consejería de Universidad ha explicado que en esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas. Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

Los estudiantes podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz en la fase ordinaria, con plazo hasta el 22 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.