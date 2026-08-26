Paula Badanelli asume la Portavocía de Vox en la Comisión de Control de la RTVA

Archivo - La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, asume la Portavocía de su grupo parlamentario en la Comisión de Control de la RTVA. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz y presidenta provincial de la formación en Córdoba, Paula Badanelli, asume una nueva responsabilidad en la Cámara autonómica como portavoz de Vox en la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiales.

Según ha informado Vox en una nota, este nuevo nombramiento "refuerza el papel" de Badanelli en esta XIII Legislatura, y sitúa a la parlamentaria andaluza por Córdoba al frente de la labor de su formación en el órgano encargado del control parlamentario de la radio y la televisión pública andaluza.

Se trata de una responsabilidad que "guarda una estrecha relación con su trayectoria profesional", ya que Badanelli es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y "cuenta con formación especializada en gestión estratégica, liderazgo y comunicación de crisis".

Desde Vox Córdoba han celebrado este nuevo nombramiento y han destacado la importancia de que una parlamentaria por esta provincia "tenga un papel relevante en el trabajo parlamentario de la nueva legislatura, especialmente en un ámbito que conoce desde su propia experiencia profesional".

La nueva responsabilidad permitirá a Badanelli participar directamente en la fiscalización de la RTVA, trasladando a esta comisión la línea de trabajo que Vox defenderá durante la legislatura en relación con los medios públicos andaluces.

El nombramiento de la presidenta provincial forma parte de la reorganización de las responsabilidades del Grupo Parlamentario de Vox para esta legislatura, en la que la formación ha buscado que "la experiencia y los conocimientos" de sus parlamentarios "tengan reflejo en las áreas en las que desarrollarán su actividad".

Así, el médico Rafael Segovia asumirá la Portavocía de Presidencia, Sanidad y Emergencias; el economista Javier Cortés, la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Rodrigo Alonso, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; la ingeniera de Caminos Beatriz Sánchez, Fomento y Movilidad, y el abogado Ricardo López, Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Por su parte, Cristina Peláez será portavoz en Servicios Sociales, Familia e Igualdad; Juan José Bosquet, en Educación; Noelia Campos, en Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; María Eiberle, en Universidades, Industria, Energía e Innovación, y Clotilde Salvador, en Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La estructura parlamentaria se completa con Rocío Marín, que asumirá Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Benito Morillo, Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, y Antonio Sevilla, en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Es una distribución con la que Vox pretende que sus parlamentarios puedan trasladar a la Cámara autonómica, "no solo el trabajo político, sino también el conocimiento adquirido fuera de la política, aprovechando su formación y experiencia profesional para afrontar las diferentes áreas de la acción parlamentaria".

Para Vox Córdoba, la nueva responsabilidad de Badanelli "supone además reforzar la presencia de la provincia en el Parlamento andaluz y situar a una representante cordobesa al frente de una comisión estrechamente relacionada con el sector en el que ha desarrollado su trayectoria profesional".