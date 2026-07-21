PCE condena la agresión en Granada a un ciudadano con la bandera republicana antes del partido de la final del Mundial

Archivo - Antigua prisión provincial de Granada, con bandera republicana. - EUROPA PRESS/ASOCIACIÓN MEMORIA - Archivo

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PCE ha condenado la agresión sufrida por un vecino de Granada al portar una bandera republicana el pasado domingo antes del inicio del partido final del Mundial de fútbol.

La organización política considera "inaceptable en una sociedad democrática" cualquier ataque motivado por razones ideológicas y reclama una investigación que esclarezca los hechos.

Según la información conocida hasta la fecha, los presuntos autores fueron identificados por la Policía Nacional, pero no consta públicamente que se hayan adoptado nuevas medidas relevantes en el procedimiento.

Para el PCE esta circunstancia "genera preocupación ante la necesidad de que este tipo de hechos reciban una respuesta institucional y judicial proporcionada a su gravedad".

"La ausencia de avances ante este caso de violencia política", señala el PCE, "nos preocupa porque transmite una sensación de impunidad en la sociedad granadina que coarta el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía de izquierdas".

Para el PCE, esta agresión no es un episodio aislado y lo enmarca "en un contexto de ascenso del fascismo, financiado por las oligarquías nacionales y globales como solución represiva ante la crisis ecosocial".

"La violencia fascista", afirma el partido, "es un instrumento para intentar silenciar la organización popular, debilitar el movimiento obrero y sembrar el miedo entre quienes defendemos la justicia social, la igualdad y los derechos democráticos", agregan.