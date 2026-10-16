El Gobierno critica que Moreno "no adopte ni una medida en materia de vivienda y ataque" las de Sánchez

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; durante su intervención en el acto del 'Día de la Policía'. A 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha tildado este viernes de "indignante" que la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A) "no sólo no haya adoptado ni una sola medida efectiva en materia de vivienda", sino que, además, "está atacando cada medida que adopta el Gobierno de España y que es buena para la gran mayoría" de la población.

Así lo ha señalado el delegado en un audio difundido este viernes al hilo del anuncio de la Junta de que el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional los dos últimos decretos aprobados por el Consejo de Ministros con medidas relativas al acceso a la vivienda.

Pedro Fernández ha criticado que Moreno "va a utilizar la Junta de Andalucía para recurrir los decretos que protegen a los andaluces frente a la especulación con la vivienda", y ha considerado que esa decisión "demuestra que su verdadero objetivo es favorecer a los que más tienen y a los que hacen del derecho a la vivienda un negocio para enriquecerse".

"No le importan los cerca de un millón de andaluces con contratos en alquiler que se benefician directamente de los decretos impulsados por el Gobierno de España", ha censurado el delegado en referencia a Juanma Moreno, de quien ha considerado también que "es realmente indignante que él, que preside la Junta de Andalucía y que tiene las competencias en vivienda en la comunidad con la tasa de pobreza más elevada de toda España, no sólo no haya adoptado ni una sola medida efectiva en materia de vivienda, sino que, por el contrario, está atacando cada medida que adopta el Gobierno de España y que es buena para la gran mayoría".

Así, Pedro Fernández ha criticado que la Junta "no aplica la Ley de Vivienda" estatal e "incluso la ha recurrido", así como "se ha negado a paralizar los pisos turísticos ilegales", y "está estudiando el recurso al plan estatal que triplica la inversión en vivienda".

"La emergencia de la vivienda necesita soluciones, no a un presidente de la Junta de Andalucía que proteja a los especuladores provocando un enorme sufrimiento a miles de andaluces", ha sentenciado el delegado del Gobierno para finalizar.