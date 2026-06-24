Pedro Fernández destaca que Andalucía se sitúa por debajo de la media nacional en los índices de criminalidad

1099215.1.260.149.20260624152531 El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García. A 24 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que Andalucía mantiene unos índices de criminalidad por debajo de la media nacional, unos datos que, según ha señalado, "hablan de eficacia, pero sobre todo del trabajo silencioso y constante de miles de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprometidos con la seguridad de la ciudadanía" y que suman en Andalucía cerca de 30.400 efectivos, 3.300 más que en 2018, lo que supone un incremento del 12%.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno de España en Andalucía este miércoles en Sevilla en la toma de posesión del comisario principal Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental. Además ha puesto en valor "la excelente actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", en colaboración con otros organismos del estado, en la lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Especial de Seguridad que desde su entrada en vigor en el año 2018 arroja "unos espectaculares resultados como lo muestran las más de 48.000 operaciones, 31.400 detenidos e investigados y más de 2.200 toneladas de droga incautada".

También, como ejemplo de la coordinación entre diferentes organismos estatales, ha destacado la Operación Paso del Estrecho, actualmente en marcha, que cuenta con la participación de más de 31.500 profesionales y con tecnología digital de última generación para "garantizar el normal desarrollo de uno de los mayores movimientos migratorios entre Europa y África".

Asimismo, durante su intervención el delegado ha destacado la profesionalidad de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Andalucía, resaltando la labor que desempeña este cuerpo para proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y ha expresado su "profundo orgullo" por los hombres y mujeres que integran esta institución, destacando que "detrás de los uniformes y de la organización policial hay personas que dedican su vida al servicio público y a la protección de los derechos y libertades de todos".

El delegado del Gobierno ha señalado que la nueva responsabilidad asumida por el comisario principal, Jesús María García, está directamente vinculada a "la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía", al tiempo que ha destacado su amplia experiencia profesional y su compromiso permanente con el servicio público.

En este contexto, Fernández ha definido al nuevo jefe superior como "un claro ejemplo de vocación de servicio público", avalado por cerca de cuatro décadas de dedicación a la Policía Nacional y por una trayectoria construida sobre "el esfuerzo, la profesionalidad y la asunción constante de responsabilidades cada vez más exigentes".

El comisario principal, Jesús María García, fue nombrado en 2021 consejero de Interior en la Embajada de España en Alemania, con sede en Berlín, responsabilidad que ejerció hasta 2025, año en el que asumió la jefatura de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. García ascendió a inspector jefe en 2006, a comisario en 2012 y a comisario principal en 2020.

Fernández ha destacado también las numerosas distinciones recibidas a lo largo de su carrera profesional, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco; y se ha mostrado convencido de que la experiencia acumulada por García contribuirá "a fortalecer el excelente trabajo que desarrolla la Policía Nacional en Andalucía Occidental y a afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros en materia de seguridad".

En este contexto, ha recordado que el nuevo jefe superior se sitúa al frente de más de 7.600 hombres y mujeres que prestan servicio en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, "un equipo humano altamente cualificado".

Finalmente, ha agradecido al comisario principal Andrés Garrido la labor desarrollada al frente de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y ha deseado al nuevo jefe superior "los mayores éxitos" en esta nueva etapa profesional, convencido de que ejercerá el liderazgo "con cercanía, firmeza, inteligencia y sentido institucional", situando siempre a la ciudadanía en el centro de su actuación.