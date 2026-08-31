Pedro Fernández destaca en Granada la respuesta del Gobierno ante los los terremotos y las emergencias por borrascas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, han visitado este lunes Cúllar Vega, junto al alcalde, Jorge Sánchez, para abordar la situación del municipio. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, han visitado este lunes Cúllar Vega, junto al alcalde, Jorge Sánchez, para abordar la situación del municipio tras los terremotos registrados desde el pasado 14 de agosto, conocer sus necesidades y analizar el estado de los proyectos que serán financiados con los 6,5 millones de euros transferidos por el Gobierno de España en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas.

Pedro Fernández ha destacado la respuesta del Gobierno de España ante las situaciones imprevistas que ha afrontado Andalucía este año, tanto por los episodios de borrascas como por la serie sísmica registrada en la provincia de Granada.

El delegado ha subrayado la "gran capacidad de gestión y solvencia del Ejecutivo para actuar con agilidad ante estas situaciones, atender desde el primer momento a las personas y municipios afectados, proteger a los sectores productivos y movilizar los recursos necesarios para recuperar la normalidad y avanzar en la recuperación de las zonas damnificadas"

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno de España prevé pagar más de 100 millones de euros en indemnizaciones a los afectados por los terremotos registrados desde el 14 de agosto en la provincia de Granada, a través del Consorcio de Compensación de Seguros que ya ha recibido más de 38.800 solicitudes de indemnizaciones por daños materiales".

También ha incidido en que "el Ejecutivo aprobará este mes de septiembre la declaración de Granada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que permitirá activar los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de situaciones y complementar las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros con otras ayudas públicas destinadas a la recuperación de los municipios afectados por los terremotos".

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía recuerdan que el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial, ha reforzado sus canales de atención y ha desplegado un dispositivo pericial extraordinario para agilizar la valoración y el pago de los daños.

DAÑOS POR BORRASCAS

La reunión también ha servido para analizar el detalle de los proyectos municipales financiados por el Gobierno de España en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas, así como las actuaciones previstas para la recuperación del municipio.

En este sentido, Fernández ha destacado "el compromiso del Ejecutivo con las entidades locales afectadas" y ha subrayado que "los recursos movilizados permiten no solo reparar las infraestructuras y servicios municipales dañados, sino también acometer nuevas actuaciones para mejorar su capacidad de respuesta ante futuros episodios".

En el marco de estas actuaciones el delegado ha indicado que "el Gobierno de España ha movilizado más de 2.900 millones de euros en ayudas para Andalucía en menos de seis meses, de los que 1.154 millones corresponden a anticipos y subvenciones destinados a 415 municipios para financiar al 100% actuaciones de reparación de daños y nuevas infraestructuras, mientras que otros 1.187 millones se han destinado al sector agrario".

En total, el Real Decreto-ley contempla un paquete de medidas que supera los 7.000 millones de euros para atender las consecuencias de los episodios meteorológicos adversos y apoyar la recuperación de los territorios afectados.

CÚLLAR VEGA Y LA PROVINCIA DE GRANADA

En este sentido, Pedro Fernández ha señalado que "Cúllar Vega es un ejemplo de esta respuesta". El municipio ha recibido ya 6,5 millones de euros para financiar 19 actuaciones, "una cantidad equivalente al presupuesto municipal de un año y que permite al Ayuntamiento acometer unas actuaciones que, por su dimensión, no podría asumir por sí solo sin comprometer durante años su capacidad financiera", ha indicado.

De este modo, la mayoría de estos proyectos están orientados a la prevención de nuevos episodios de inundaciones, así como a la reparación y mejora de infraestructuras básicas, entre ellas el firme de las calles y las redes de abastecimiento de agua y saneamiento. Entre las actuaciones previstas destaca, por su importe de 3,6 millones de euros, la mejora del abastecimiento y saneamiento en la avenida Andalucía.

En el caso de la provincia de Granada, el delegado ha destacado que "el Gobierno de España ha aprobado ya más de 281 millones de euros para financiar actuaciones de reconstrucción y prevención en 126 entidades locales afectadas, entre las que se encuentra la Diputación provincial, unos recursos destinados tanto a reparar los daños ocasionados por los episodios meteorológicos adversos como a mejorar las infraestructuras y reforzar la capacidad de respuesta de los municipios ante futuros episodios".

Finalmente, el representante del Ejecutivo central ha subrayado que "la actuación del Gobierno de España va más allá de reparar los daños, con inversiones y medidas que permiten mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia municipios más preparados y resilientes".

En este sentido, Fernández ha destacado que "los recursos movilizados y las actuaciones que se están desarrollando son una muestra de que este es el Gobierno que más conviene a Andalucía, porque está con los municipios cuando más lo necesitan, responde con recursos y acompaña a las administraciones locales para afrontar tanto las emergencias como los retos de futuro".