Ayuso reta a Delegación por la concentración por Ceuta en Cibeles: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional después de no tramitar la manifestación en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital.

"No tiene narices de mandarlos a los antidisturbios", ha manifestado Ayuso en su perfil oficial en la red social 'X' poco después de conocerse que la Delegación no ha tramitado la solicitud de la concentración argumentando que los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, no es titular de derecho de reunión, recogido en la Ley Orgánica 9/1983.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid ha respondido a esta publicación tachando a la presidenta autonómica de "bulera" y asegurando que "no se ha prohibido ninguna concentración de apoyo a Ceuta". Así, la ha retado a hacer pública esa "supuesta prohibición" o si no, disculparse ante la ciudadanía.

"No respetáis nada, y hasta con esto mentís descaradamente para tratar de calentar el ambiente", ha reprochado el delegado del Gobierno, que ha acusado a Ayuso de saber "pefectamente" que no se ha impedido la celebración de la concentración.

En la resolución de la Delegación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martín responde a la comunicación realizada el lunes por el Gabinete de Alcaldía de Madrid y señala que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho de reunión corresponde a las personas físicas y, de forma derivada, a determinadas personas jurídicas pero "solo muy limitadamente" a las administraciones públicas.

Según explica el texto, el Ayuntamiento constituye la organización estable del municipio, no una asociación transitoria de personas destinada al intercambio de ideas, la defensa de intereses o la formulación de reivindicaciones. Sin embargo, la Delegación deja la puerta abierta a que el Ayuntamiento, "dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad", organice "los actos institucionales que considere oportunos", como este en apoyo a Ceuta.