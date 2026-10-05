Pedro Fernández (PSOE Granada) califica de "responsable" la decisión de Sánchez "ante el bloqueo de la oposición"

Archivo - El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández asegura que las elecciones generales del 29N "permitirán a la ciudadanía decidir entre seguir avanzando en derechos y bienestar o regresar a las políticas de recortes y privilegios". - PSOE - Archivo

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha calificado de "responsable" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales, tras la dificultad de alcanzar acuerdos y consensos para sacar adelante "las reformas que el país necesita".

Fernández ha señalado que "no han sido años fáciles pero España no ha dejado de avanzar" y ha reivindicado que el Gobierno de España ha sido capaz de afrontar una pandemia, una guerra en Europa, una crisis energética y una situación internacional de enorme complejidad "sin dejar de proteger a las familias, mejorar los salarios, revalorizar las pensiones y ampliar derechos".

"Cuando la política necesita respuestas, este Gobierno ha respondido. Y cuando ha sido necesario buscar acuerdos para sacar adelante medidas que mejoran la vida de la gente, lo ha hecho. Ahora, ante las dificultades para seguir avanzando en algunas, como en materia de vivienda por el bloqueo del PP y de las derechas, Sánchez ha optado porque sea la ciudadanía quien tenga la última palabra", ha afirmado.

El socialista ha destacado que Granada también ha sido protagonista de este avance gracias a la apuesta del Gobierno de España como "se puede comprobar en el territorio y en la vida de miles de granadinos y granadinas".

Fernández ha puesto como ejemplo el impulso a las infraestructuras ferroviarias y viarias de la provincia, la inversión en el desarrollo del proyecto IFMIF-DONES, el respaldo a la Universidad y a la investigación, las medidas de protección social, la subida de la cuantía y de las becas, del salario mínimo y de las pensiones o las políticas de vivienda.

"Granada ha recibido durante estos años inversiones y recursos que han permitido avanzar en proyectos que llevaban demasiado tiempo esperando y que hoy son una realidad o están en marcha. El Gobierno de Pedro Sánchez además ha actuado de manera rápida movilizando grandes inversiones para paliar las consecuencias de las borrascas y los terremotos, demostrado que Granada cuenta y que cuando se apuesta por ella, avanza", ha subrayado.

El socialista ha contrapuesto esta gestión con quienes, en su opinión, "han convertido el bloqueo, el ruido y el enfrentamiento en su principal estrategia política".

Tras reconocer que "quedan problemas por resolver y reformas pendientes", especialmente en ámbitos como el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la igualdad, ha defendido que precisamente por ello "España necesita un Gobierno para seguir transformando y no para volver atrás".

"Estas elecciones van a permitir decidir qué país queremos. Si queremos seguir avanzando, ampliar derechos y proteger a la mayoría social, o si queremos volver a las recetas de siempre, a los recortes y a los privilegios de unos pocos", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE de Granada afronta la convocatoria electoral "con serenidad, con responsabilidad y con la convicción de que tenemos mucho que explicar y mucho que defender" y ha trasladado su apoyo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.