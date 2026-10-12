Pedro Fernández valora el papel de la Guardia Civil en la protección de derechos y libertades en el día de su patrona

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en el acto conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este lunes, en el acto conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, el papel de esta institución en "la protección de los derechos y libertades constitucionales y en el sostenimiento del Estado social y democrático de Derecho".

Así lo ha valorado el delegado, que ha presidido dicho acto este 12 de octubre junto al general de Brigada jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

Pedro Fernández ha subrayado que, a lo largo de los cerca de seis años que lleva ejerciendo como delegado del Gobierno en Andalucía, ha podido comprobar que "la grandeza de un Estado no se mide por el poder que este ejerce, sino por la capacidad que tiene para proteger a sus ciudadanos ante las diferentes circunstancias que lo angustian e impiden su desarrollo".

En este sentido, ha remarcado que durante este tiempo se han vivido situaciones inesperadas que han exigido lo mejor de todos, y ha destacado que la Guardia Civil ocupa "un lugar insustituible como herramienta del Estado".

De este modo, Pedro Fernández ha indicado que la Benemérita, con sus 182 años de historia, "contribuye a defender el modelo de convivencia igualitario, diverso y plural de nuestra nación". En este sentido, ha señalado que la Constitución representa "su mejor ensamblaje social", la democracia constituye "su garantía de futuro" y los cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, velan para que "la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades en condiciones de seguridad".

Durante su intervención, el delegado ha aludido a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, y ha destacado el papel de la Guardia Civil en el dispositivo de seguridad previsto para "garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral", una labor que ha enmarcado en "su contribución al sostenimiento del Estado social y democrático de Derecho y a la protección de los derechos y libertades constitucionales", según ha valorado.

INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

El delegado del Gobierno ha reivindicado el trabajo de los más de 16.500 hombres y mujeres de la Guardia Civil desplegados en el 84% del territorio andaluz. "Encarnáis a un país que se engrandece no por imponer, sino por cuidar; no por dominar, sino por servir con lealtad y entrega a la ciudadanía. Por eso, hoy es también un día de homenaje y gratitud a vuestra labor diaria", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado la labor diaria de la Benemérita en las carreteras, en los pueblos más pequeños, en la persecución del crimen organizado, en la protección del medio ambiente, en la lucha contra la violencia de género y en la asistencia a la ciudadanía ante situaciones de emergencia y riesgo para la vida.

Fernández ha recordado especialmente la actuación de la Guardia Civil ante los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos adversos que han puesto en riesgo la seguridad y la vida de miles de personas en Andalucía durante los últimos meses y años.

En concreto, ha destacado el despliegue de cerca de 700 efectivos durante el incendio de Los Gallardos, en Almería, que causó 15 víctimas mortales y que ha calificado como el más grave de la historia de la comunidad. También ha puesto de relieve la intervención de la Guardia Civil en el incendio de Niebla (Huelva), y para el desalojo y auxilio a más de 11.000 personas durante las borrascas que afectaron a Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, provocando cuantiosos daños.

"En todos esos escenarios, la Guardia Civil ha estado en primera línea, demostrando que la vocación de servicio no se mide en palabras, sino en la capacidad de actuar con agilidad y diligencia. De ello dan muestra los 52.418 servicios humanitarios realizados en el último año, durante los que ha auxiliado a más de 131.000 personas", ha señalado.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

De igual modo, el delegado ha reseñado que Andalucía mantiene una tasa de criminalidad "más de dos puntos por debajo de la media nacional". Asimismo, ha señalado que, durante el primer semestre de 2026, la Guardia Civil ha esclarecido un total de 36.867 infracciones penales en la comunidad, con más de 23.800 detenidos e investigados.

Fernández ha puesto también el foco en la lucha contra el narcotráfico, especialmente desde 2018, cuando el Gobierno de España puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido ya a seis de las ocho provincias andaluzas.

Entre las operaciones desarrolladas este año, ha destacado la operación 'Alfa Lima', llevada a cabo a mediados de abril en el Atlántico mediante la colaboración y coordinación de distintos países y organismos, entre ellos la Armada española, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal, la Guardia di Finanza de Italia, Europol, la Policía Judiciaria de Portugal y distintas agencias estadounidenses y británicas, además del Citco y el MAOC.

La operación permitió detener a 54 personas pertenecientes a una organización criminal internacional e intervenir 10,9 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de hachís, 18 embarcaciones marítimas y dos vehículos, entre otros materiales y sustancias.

El delegado ha añadido que, en lo que va de 2026, la Guardia Civil ha intervenido en Andalucía más de 84,3 toneladas de hachís y 23,2 toneladas de cocaína, más de 53 toneladas en el ámbito de actuación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Además, ha destacado que la presencia de embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Guadalquivir se ha reducido un 80% este año.

Ha defendido que estos resultados no son fruto del azar ni de la casualidad, sino "del análisis, de la inteligencia de los equipos de investigación, de la estrategia y de la experiencia de los profesionales destinados al Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar".

RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha felicitado a los hombres y mujeres distinguidos con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y ha señalado que "su ejemplo marca la senda a seguir".

Asimismo, ha trasladado su enhorabuena al Espacio Natural Parque Nacional y Natural de Doñana, distinguido con el Tricornio de Gala, y ha destacado la colaboración de la Guardia Civil con este organismo para salvaguardar este espacio natural.

Fernández ha tenido también un recuerdo para quienes han perdido la vida en acto de servicio, con una mención especial al capitán Jerónimo Jiménez Molero y al guardia civil Germán Pérez González. "La entrega suprema de quienes han dado su bien más preciado nos obliga a mantener vivos su ejemplo y su memoria", ha afirmado.

Igualmente, ha trasladado el reconocimiento del Gobierno de España a quienes alcanzan la jubilación tras años de servicio, agradeciéndoles su dedicación al bien común y a la ciudadanía. También ha expresado su agradecimiento a las familias de los agentes, a las que ha reconocido su apoyo en una tarea de sacrificio y entrega.

Por último, Fernández ha animado a quienes continúan en activo a seguir defendiendo los valores y el compromiso que caracterizan a la institución, y ha trasladado a los efectivos de la Guardia Civil en Andalucía la "gratitud" del Gobierno y de la ciudadanía. "Sois muy queridos por la ciudadanía gracias a vuestros principios y valores. Confían, confiamos en vosotros", ha señalado.

El delegado ha concluido destacando que la Guardia Civil protege lo que España es y custodia lo que quiere seguir siendo, "una sociedad libre, segura y unida en torno a los valores democráticos que nos definen", según ha remarcado.