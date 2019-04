Pedro Sánchez subraya que aspira a gobernar "en solitario" tras las elecciones generales

Publicado 06/04/2019 10:12:25 CET

El presidente del Gobierno ha expresado que su "preocupación" no es la ultraderecha en sí, "sino el efecto contagio"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que su aspiración es gobernar "en solitario" tras las elecciones generales del próximo 28 de abril recalcando que, pese a su deseo, hablará con "todos" los partidos políticos.

En una entrevista concedida a 'Diario de Sevilla' y publicada este sábado, el socialista ha apuntado que cada partido "tiene su táctica, pero lo que se está viendo en los estudios demoscópicos es que el PSOE puede aspirar a gobernar en solitario".

Así, ha recordado que en la mayor parte de los gobiernos que se han constituido en la democracia han sido gobiernos de minorías, recordando que "hablaremos con todos" y manifestando que quiere "gobernar en solitario".

Preguntado por posibles coaliciones, el presidente ha recalcado que los estudios demoscópicos y la movilización que se está viendo en éstos "indican que se puede abrir una nueva opción en la política española, y es un Gobierno del PSOE con independientes de reconocido prestigio".

Al respecto, Sánchez ha agradecido a Unidas Podemos el apoyo dado a iniciativas legislativas porque "ha habido cosas que hemos podido hacer y otras que no" pero, ha apostillado, "quien pactó tumbar unos Presupuestos sociales después de siete años de injusticias sociales fue el PP con los independentistas" recalcando que "este Gobierno habla con todos, pero dentro de la legalidad y de la Constitución".

En este sentido, el líder socialista ha subrayado que "lo que tenemos que hacer es apelar a la estabilidad que necesita a España y esas transformaciones que necesita España sólo las puede asegurar en estos momentos el Partido Socialista y dentro de la Constitución".

Respecto al resto de partidos, Sánchez ha dicho sobre Vox que "tiene una forma de mirar a la sociedad y de entender la política que es contraria a la del PSOE". "La ultraderecha no es una novedad en nuestro país", apunta agregando que lo que le preocupa "no es tanto el resultado de Vox como la influencia que está teniendo en la radicalidad del discurso del PP y de Ciudadanos porque lo que están haciendo es poner en duda los consensos".

"Hoy estoy escuchando al PP defender tesis que nada tienen que ver con el Pacto de Toledo, la capitalización del sistema público de pensiones; eso es lo mismo que anteayer le escuché al portavoz económico de la ultraderecha de este país. Mi preocupación no es la ultraderecha en sí, que lo es, sino el efecto contagio", ha explicado.

Sobre Ciudadanos, partido liderado por Albert Rivera, el socialista ha expresado que "ha dado un giro hacia la derecha". "Ciudadanos y PP hablan de la ultraderecha, la critican, pero no tanto, no se oponen tanto a ella porque la necesitan en esa ecuación que quieren para España y consiguieron en Andalucía", lo que a su juicio sería "una involución", resaltado que "lo que no puede hacer es ponerle un cordón sanitario al PSOE".

Al hilo, sobre la situación de Cataluña, Sánchez ha manifestado que "tanto el independentismo como la derecha saben que la independencia no se va a producir en Cataluña" porque "la propia sociedad catalana ha dicho varias veces que no quiere la independencia", a lo que propone "superar esta etapa en la que llevamos diez años enquistados".

"Estuvimos con el Gobierno cuando se tuvo que aplicar el artículo 155", recuerda, "pero sí es evidente que el PP y Ciudadanos están demostrando una profunda deslealtad con el Estado, nosotros estamos donde siempre, con la Constitución" señalando que "cuando la derecha habla de Cataluña, habla de España, porque estos tres que se hicieron la foto de la plaza de Colón quieren España sólo para ellos y el independentismo quiere Cataluña sólo para ellos".

Paralelamente, cuestionado por las medidas de cara a la próxima legislatura, el candidato socialista ha indicado que sus medidas implantadas demuestran que "se puede hacer política social redistribuitiva y consolidar las cuentas públicas". Sobre las advertencias europeas, Sánchez ha dicho que "este Gobierno va a cumplir con sus compromisos europeos, que no quede duda pero, insisto, eso no tiene que ver con que el crecimiento se puede distribuir", situación que a su juicio contrasta con la propuesta del PP, "con un sistema fiscal regresivo, contrario a las clases medias y trabajadoras de este país, generando un Estado del bienestar minúsculo, con una merma de 12.000 millones en la recaudación fiscal".

"EL PSOE-A ES MUY IMPORTANTE PARA EL SOCIALISMO ESPAÑOL"

En materia andaluza y sobre el inicio de campaña en Dos Hermanas (Sevilla), Pedro Sánchez ha resaltado que "siempre que hemos comenzado la campaña electoral en Dos Hermanas, hemos ganado". Así, en relación a las listas, el socialista se ha mostrado "satisfecho", destacando que "el PSOE de Andalucía es muy importante para el socialismo español".

Sobre las discrepancias entre la ejecutiva federal y andaluza, Sánchez ha expresado que siempre ha sido "muy respetuoso con el socialismo andaluz, tiene una identidad propia que yo siempre he reconocido". "El socialismo andaluz tiene extraordinarios cuadros, y muchos de ellos colaboran en el Gobierno, no sólo ministros. Reconozco ese aporte, pero como secretario general del PSOE también entiendo que debe haber una dirección fuerte y creo que eso es conciliable", añade.

Finalmente, preguntado por Susana Díaz, ha dicho que tiene todo su "respeto, cariño y amistad", y sobre si volverá a ser presidenta de la Junta de Andalucía, Sánchez ha agregado que "lo que estamos es en el 28 de abril, y después en el 26 de mayo, vamos partido a partido".