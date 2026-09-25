La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanza en Andalucía los 1.238,59 euros en septiembre

Archivo - Dos señoras mayores caminan por una calle de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado a un total de 1.580.764 pensionistas en Andalucía una nómina de septiembre que asciende de media a 1.238,59 euro, lo que supone un 4,9% más que hace un año. En total, se han abonado en la comunidad 1.740.326 pensiones, de las que 1.035.191 corresponden a Jubilación, que se han situado en los 1.432,99 euros, un 4,8% más que en septiembre de 2025, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por categorías, las de viudedad han alcanzado a 395.544 personas, que han cobrado este mes 907,70 euros; por Incapacidad permanente se han abonado 228.336 pensiones, por importe de 1.169,76 euros; 68.438 se han destinado a orfandad, que se ha situado en los 525,04 euros y, por último, a favor de familiares han ascendido a 12.817, con una nómica en septiembre de 786,29 euros, según las cifras aportadas por el Gobierno en una nota.

Además, 307.505 pensiones contaron en Andalucía con el completo de brecha de género, con un importe medio de 84 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de septiembre, que asciende a 14.498,2 millones de euros este mes. En septiembre, se han registrado casi 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,1 millones de pensiones de incapacidad permanente, 335.900 de orfandad y 46.985 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.374,6 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en septiembre de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.734,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,8 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.005,7 euros, y de 1.741,2 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.711,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de agosto. En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 976,3 euros al mes.

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.498,2 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,5% de la nómina, 10.654,6 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.288,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.330,9 millones; la de orfandad, a 185,5 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,8 millones.

Hasta agosto de 2026, se han registrado 247.161 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 11,6% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, 6,8 puntos porcentuales por encima de las registradas en 2019. Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en agosto (último dato disponible) fue de 8,53 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,68 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En septiembre, 1,7 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 1.693.659, de las que un 69,8% de sus titulares son mujeres (1.181.434). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,7 euros. Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (399.086); el 50,9%, a beneficiarios con dos hijos (862.404); el 17,5%, lo perciben con tres hijos (296.416) y, con cuatro o más hijos, el 8% (135.732).

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 99,2 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más. El número de pensiones en vigor fue de 740.431, que son 14.800 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 720.276 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.