Pepe Álvarez llama a "reventar" las calles con la huelga general y avanza que será distinta según territorios y sectores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado este viernes a una movilización masiva con motivo de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales y ha avanzado que esta tendrá un alcance diferente en función de los territorios y sectores, al considerar que los problemas que afectan a los trabajadores no tienen la misma incidencia en todas las zonas del país. "Quiero que las calles de mi país revienten de personas, de mujeres y de hombres, de jóvenes, de mayores, que no estamos dispuestos a que nos roben la cartera", ha manifestado.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, antes de participar en el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz', otorgado por la Fundación Alejandro Rojas Marcos al secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, en el que también participa el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Preguntado por las características de la convocatoria y si la huelga será de 24 horas en todos los territorios, Álvarez ha explicado que las organizaciones sindicales están trabajando para concretar su desarrollo en los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales. "Lo hemos dicho desde el principio, esta es una huelga que no va a ser igual en todos los territorios, que no va a ser igual en todos los sectores", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que los sindicatos están analizando "cómo y de qué manera se organiza" la convocatoria, teniendo en cuenta que las dificultades económicas y sociales de los trabajadores presentan diferencias en función del lugar de residencia.

Como ejemplo, ha señalado que "la vivienda no tiene el mismo precio en Almería que en Málaga" ni en Madrid que en Valencia, por lo que el impacto de su encarecimiento sobre los salarios tampoco es el mismo.

"No hay convenio que aguante la subida de la vivienda", ha advertido, antes de asegurar que esta cuestión se ha convertido en un factor que "desestabiliza los salarios" y las posibilidades de compra de los ciudadanos.

Asimismo, ha indicado que la concreción de las características de la huelga requerirá todavía "un cierto tiempo, no mucho", aunque ha insistido en que lo fundamental no es únicamente definir su alcance, sino impulsar un proceso de movilización social que permita trasladar las reivindicaciones de los trabajadores a las calles.

Por otra parte, el secretario general de UGT ha rechazado que exista una escasa movilización social ante la convocatoria de huelga general, después de ser preguntado por una encuesta publicada en un medio digital que apuntaba a una limitada disposición de los ciudadanos a secundarla. "No, no, por supuesto que no", ha respondido Álvarez, quien ha defendido que todavía quedan días para intensificar la actividad sindical y fomentar la participación en la convocatoria mediante la celebración de numerosas asambleas.

En este sentido, ha asegurado que las organizaciones sindicales van a "trabajar a fondo para que se cree ambiente" y ha sostenido que, frente a las interpretaciones sobre la falta de movilización, existen encuestas que reflejan un respaldo mayoritario a la convocatoria.

"Las encuestas dicen que hay más del 60% de las personas de este país que soportan la convocatoria de huelga", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en la importancia de desarrollar un proceso de debate y movilización para trasladar a la ciudadanía los motivos de la protesta. Álvarez ha defendido que las reivindicaciones sindicales responden a problemas que afectan directamente a las condiciones de vida de los trabajadores, entre los que ha citado el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo, los salarios y la protección de los derechos sociales.

"En el mundo nunca se ha ganado tanto dinero como se ha ganado ahora. Hay que repartirlo", ha reivindicado el dirigente sindical, quien ha asegurado que existen resistencias a una distribución de la riqueza y ha defendido la necesidad de impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía.

En esta línea, ha llamado a participar en la jornada de movilización del día 11 para visibilizar el descontento social ante la dificultad de acceder a una vivienda, la situación de los salarios y las amenazas que, a su juicio, afectan al sistema público de pensiones. "Va a ser un día esplendoroso para que la gente salga a la calle", ha asegurado Álvarez, quien ha defendido la necesidad de mostrar que los trabajadores están "hartos" de las dificultades para acceder a una vivienda, de los intentos de modificar las pensiones y de unos salarios que considera insuficientes.

Asimismo, ha trasladado el respaldo de UGT a las personas que han impulsado las movilizaciones sociales y ha asegurado que la organización sindical estará "codo con codo" con ellas durante el desarrollo de las protestas.

RESPALDO A LAS ACAMPADAS POR LA VIVIENDA Y CRÍTICAS AL PP

En relación con las movilizaciones por el acceso a la vivienda, Álvarez ha mostrado su apoyo a las acampadas protagonizadas por jóvenes en distintas ciudades españolas y ha cargado contra el Partido Popular por sus críticas a quienes participan en estas protestas. "¿Cómo pueden descalificar a la gente de esta manera? Esto del Partido Popular es que es una indecencia", ha manifestado el dirigente sindical, quien ha defendido que los participantes en estas movilizaciones representan a "la mejor gente de este país".

En este sentido, ha comparado la actitud de los 'populares' hacia los manifestantes con la respuesta a las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. "Lo han hecho en Andalucía con las mujeres que falló el sistema en las pruebas de cáncer y ahora lo hacen con las personas que están reclamando una vivienda", ha criticado.

Álvarez ha insistido en que las reivindicaciones de los jóvenes responden a un problema que condiciona sus perspectivas de futuro y ha trasladado el apoyo de UGT a quienes reclaman medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna.

"Nosotros estamos cien por cien con ellos", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que la organización sindical decidió trasladar una manifestación a Málaga para visibilizar el problema de la vivienda en una de las zonas del país que considera más tensionadas.