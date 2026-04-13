Perdonan una deuda de 43.200 euros a una autónoma de Granada tras el impacto del covid en su negocio

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha exonerado a una autónoma granadina del pago de una deuda de 43.200 euros generada a raíz de la falta de facturación en su negocio por las restricciones del covid.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado exonera a esta vecina del pago de las deudas que generó una vez que su tienda de alimentación no conseguía el dinero suficiente para cuadrar las cuentas.

Desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha llevado su caso, explican que la empresaria trató de buscar soluciones; intentó negociar con las entidades financieras y plantear alternativas para reorganizar la deuda.

Sin embargo, no obtuvo apoyo suficiente y el endeudamiento, vinculado principalmente a la actividad del negocio, terminó por "desbordar su capacidad económica, colocándola en una situación de insolvencia".

El caso fue tramitado en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, que ha dictado la exoneración de 43.200 euros de deuda, permitiéndole continuar con su negocio y recuperar la estabilidad económica.

Durante el procedimiento, se intentó la subasta del 50 por ciento de su vivienda. Sin embargo, al no recibir ninguna puja, la solicitante ha podido mantener la propiedad, evitando así una pérdida patrimonial adicional en un contexto ya complejo.

"Muchos autónomos han visto cómo negocios viables se han vuelto insostenibles por factores externos como la pandemia", explica José Domínguez, letrado de la asociación. "La vía de microempresa permite no solo cancelar deudas, sino también que puedan seguir trabajando y generando ingresos", agrega.