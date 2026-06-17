Periodistas instan a fiscalizar también la tarea de jueces y medios y a reflexionar sobre lo que merece publicarse

El presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), Rafael Rodríguez y José Precedo, director adjunto de elDiario.Es durante la segunda jornada de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona - Rosario Valpuesta. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El director adjunto de elDiario.es, José Precedo --testigo en el Tribunal Supremo durante el juicio contra el exFiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta de Madrid--, ha pedido a los periodistas que "fiscalicen a los jueces y a los medios de comunicación" puesto que, según su opinión, no inspeccionan el poder que ostentan. El periodista ha destacado que "una sociedad merece que todos sus poderes sean vigilados". También ha criticado el uso abusivo de las fuentes institucionales, "sin ponerlas en cuestión", sólo por tratarse de "fuentes oficiales".

Precedo ha participado en la segunda jornada del Curso 'El desafío ético del periodismo de hoy', en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Ha intervenido en la mesa redonda 'La arquitectura del bulo: desinformación y estado de opinión. Los entresijos del periodismo, la política y los tribunales' junto a la periodista Carlota Guindal.

Durante su intervención, Precedo ha recordado que los bulos más polémicos han provenido de "los medios de comunicación tradicionales". "No sólo quiero culpar de los bulos y mentiras a las redes sociales y pseudomedios", ha dicho. El periodista ha incidido en que, durante el atentado del 11-M, muchos medios "mantuvieron una mentira económica y políticamente rentable". Aunque, como ha admitido, Internet ha ampliado la difusión de la desinformación.

En esta línea, ha insistido en que los periodistas mantengan su diligencia profesional y que "cuestionen también las fuentes provenientes de los poderes públicos". "A pesar de su carácter oficial, son fuentes con intereses", ha comentado. Además, Precedo ha afirmado que muchas personas, como los jueces, "no conocen cómo funciona una redacción y la labor periodística".

De esta forma, ha recordado su experiencia como testigo en el Tribunal Supremo durante el juicio contra el exFiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. "Un periodista no puede revelar sus fuentes y, de hacerlo, al día siguiente debe buscar otra profesión", ha afirmado. Precedo ha resaltado que sintió "incomprensión hacia su trabajo" de investigación e información.

Por su parte, la periodista de tribunales Carlota Guindal ha pedido a los profesionales "reflexionar sobre qué noticias merecen ser publicadas y cuáles no". Según ha declarado, "hay asociaciones, partidos y otras entidades de las que no se conoce quiénes están detrás" y esa multitud de fuentes provoca "un exceso de información". Una carga que, como ha expresado, "forma parte de una estrategia para colapsar el sistema de información".

Aparte, Guindal ha considerado que los profesionales tienen "poca autocrítica e introspección" sobre el origen de las fuentes de información. Ha instado a los periodistas a que "escriban con honestidad" y que revisen "qué noticias son verdaderamente importantes". "Más que informar a la ciudadanía estamos haciendo lo contrario, crear desinformación", ha sostenido.

Además, ha apuntado que esta abundancia de fuentes proviene de un intento de "situar a los periodistas dentro de las trincheras políticas" y "derribar la independencia de los profesionales". En este sentido, ha pedido que no tomen como habitual "la velocidad, las alertas constantes y las falsas exclusivas" puesto que sólo sirve para "llenar los programas de salsa rosa en televisión".

"Seamos responsables con la gente que nos lee", ha indicado Guindal. El trabajo del periodista, según ha discernido, no puede limitarse a recoger las declaraciones de testigos y darles difusión: "No nos podemos agarrar a que lo ha dicho alguien porque no todo vale; tiene que ser veraz y fidedigno". Para concluir su intervención, la periodista ha vuelto a enfatizar la importancia de reconocer aquellas noticias "relevantes".

El curso, impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), ha continuado en su segundo día de celebración con la Mesa redonda "Crónica de lo colectivo. Tres casos: guerras y conflictos bélicos, la DANA de Valencia y residencias de mayores en la Covid". La programación continuará esta semana con temas acerca de la gestión pública, la protección de la infancia, el arroz de la Marisma del Guadalquivir y el empleo, entre otros.