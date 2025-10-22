El Periodo Medio de Pago a Proveedores de agosto de las CCAA se mantiene en el entorno de los 30 días

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de agosto se ha mantenido en las Comunidades Autónomas en torno a los 30 días establecidos como límite legal. En concreto, las Comunidades Autónomas han alcanzado en el octavo mes del año un plazo de 30,45 días.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el octavo mes del año en 26,74 días, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 32,40 días en el mes de agosto, esto es, 17,47 días menos que hace un año. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 9,73 días en agosto, según ha indicado la delegación del gobierno en Andalucía en nota de prensa.

El PMP de la Administración Central se ha situado en 26,74 días en agosto de este año, lo que supone un aumento de 3,73 días en relación con julio de 2025. La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 26,26 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 27,38 días.

Por otro lado, en las Comunidades Autónomas, el PMP se ha situado en agosto de 2025 en 30,45 días, lo que supone un aumento de 3,93 días respecto al mes anterior. De esta forma, el PMP en este subsector se mantiene en el entorno de los 30 días establecido en la normativa. En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 26,92 días y la de operaciones pendientes de pago en 35,25 días. Ello supone un aumento de 4,51 días en la ratio de operaciones pagadas y una subida de 2,86 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior, respectivamente.

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 4.500,2 millones de euros, equivalente al 0,27% del PIB nacional. Ello supone una disminución de 785,2 millones de euros con respecto al mes anterior, un 14,86% menos. Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en agosto de 2025, éstos han ascendido a 6.105,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,58% con respecto a agosto de 2024. De ellos, 4.175,6 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un aumento del 29,46% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Las entidades de cesión presentan en agosto un PMP de 32,40 días. Si se compara con el mismo mes del año anterior, el plazo de pago en las Corporaciones Locales mejora en 17,47 días.

Si se analiza el plazo del componente de facturas pendientes de pago a 31 de agosto, se observa que disminuye 41,76 días respecto al que presentaba el mismo día del año anterior. Respecto al componente de facturas abonadas a lo largo del mes de agosto, el plazo medio de pago ha sido de 20,80 días, lo que supone 0,35 días más respecto al dato del mismo mes del año anterior.

Por otro lado, si el PMP de agosto de 2025 se comparase con el del mes anterior se observaría que aumenta 3,67 días, si bien este resultado pierde representatividad al tratarse de una magnitud con estacionalidad.

En total, hay 157 entidades locales con obligación de remisión mensual del PMP, habiendo cumplido todas ellas esta obligación. De los datos suministrados del PMP se constata una distribución asimétrica entre entidades. Así, mientras que 115 entidades, que suponen el 73,25% del total, presentan un PMP inferior o igual a 30 días, por el contrario 14 de ellas tienen un PMP excesivo dado que superan los 60 días de plazo de pago a proveedores.

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de agosto se ha situado en 9,73 días, lo que supone un incremento de 1,21 días en relación con el mes anterior. La ratio de operaciones pagadas se cifra en 9 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 12,37 días.