Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía crecen un 2,5% en noviembre hasta los 3,1 millones

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 2,5% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 3.145.703 pernoctaciones y encadena seis meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,91% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.306.347 viajeros. Por nacionalidad, 685.893 eran residentes en España, el 52,5%, mientras que 620.454 (47,5%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,8% y los extranjeros aumentaron un 4,2%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 1.311.490 las realizaron residentes en España (un 41,69%), mientras que 1.834.213 (58,31%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 94,14 euros, lo que representa una subida del 0,5% interanual. En general, los precios bajaron un -0,28% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en noviembre una ocupación del 48,07% y el sector hotelero empleó a 32.656 personas (un incremento del 7,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).

A nivel nacional, las pernoctaciones hoteleras en España alcanzaron los 20,3 millones el pasado mes de noviembre, lo que supone un 1,6% más que el mismo mes del año 2024, según datos difundidos esta martes por el Instituto Nacional de Estadística que cifra en casi un 4% el incremento de precios registrado el pasado mes.

Este impulso se debió principalmente al comportamiento del mercado internacional, ya que las pernoctaciones de no residentes subieron un 3,0%, compensando la caída del 0,7% registrada por los viajeros residentes en España.

En el análisis acumulado del año, durante los once primeros meses de 2025, las pernoctaciones totales crecieron un leve 0,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En este intervalo, la demanda de los viajeros residentes en España disminuyó un 0,2%, mientras que la de los no residentes mostró una evolución positiva con un incremento del 1,5%.

Estos datos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido apoyada en el turismo exterior frente a una ligera contracción del mercado interno.

En cuanto a la distribución geográfica, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana se situaron como los destinos principales de los viajeros nacionales en noviembre, concentrando el 17,4%, 13,8% y 12,4% de las pernoctaciones, respectivamente.

Por el contrario, los turistas internacionales eligieron mayoritariamente Canarias, que acaparó el 42,6% del total de sus pernoctaciones, seguida de Andalucía con un 15,2% y Cataluña con un 14,4%.

Por zonas turísticas específicas, la Isla de Tenerife destacó al registrar el mayor número de pernoctaciones con más de 2,1 millones, mientras que los puntos turísticos con mayor volumen total fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana.

Respecto al origen de los viajeros internacionales, Reino Unido y Alemania se consolidaron como los principales mercados emisores, sumando el 23,2% y el 15,8% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. A mayor distancia se situaron Estados Unidos y Francia, ambos con un 5,8% del total, seguidos por Italia con un 4,4%.

Estos mercados han sido fundamentales para mantener los niveles de actividad en un mes tradicionalmente marcado por la temporada baja en gran parte de la península.

En el ámbito de la ocupación, durante el mes de noviembre se cubrieron el 53,7% de las plazas ofertadas, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al año anterior. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 61,1%, con un ascenso del 1,1%.