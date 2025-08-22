Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía crecen un 3,9% en julio hasta los 6,8 millones

Archivo - Imagen de una usuaria abriendo la puerta de su habitación de hotel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía en julio aumentaron un 3,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 6.857.986 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,4% más de turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.118.987 viajeros. Por nacionalidad, 1.221.977 eran residentes en España, el 57,6%, mientras que 897.011 (42,3%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España aumentaron un 7,6% y los extranjeros aumentaron un 2,4%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 3.636.198 las realizaron residentes en España (un 53%), mientras que 3.221.788 (47%) fueron residentes en el extranjero.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.

OCUPACIÓN SUPERIOR AL 70% EN FIN DE SEMANA

En total, en Andalucía se alcanzó en julio una ocupación por plazas del 65,52%; del 71,04% en fin de semana y del 71,38% por habitaciones. Además, el sector hotelero empleó a 54.400 personas (un incremento del 4,1% interanual).

En términos de rentabilidad, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 152,66 euros en el séptimo mes. De su lado, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 110,38 euros.

El punto turístico con mayor ADR y RevPar fue Marbella (Málaga), con 375,1 y 296,3 euros, respectivamente. Además, Isla Cristina (Huelva) presentó la mayor ocupación en fin de semana (95,7%).

CIFRAS NACIONALES

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado.