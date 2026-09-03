Persiste el calor este viernes con aviso naranja en Córdoba, Jaén y Sevilla con hasta 42ºC y amarillo en tres provincias

Jornada de intenso calor en Sevilla. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 4 de septiembre, el aviso naranja por calor en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas que oscilarán entre los 40 y 42 grados, mientras que en Cádiz, Granada y Huelva, estará activado el nivel amarillo por altas temperaturas.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja por calor se mantendrá activo desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas en la campiña cordobesa, donde se registrará una temperatura máxima de 42ºC; la campiña sevillana con 41ºC de máxima; y las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, Morena y Condado, y el Valle del Guadalquivir que contarán con 40ºC de máxima.

En cuanto al aviso amarillo por este mismo fenómeno meteorológico, la Aemet ha indicado que durante la misma franja horaria las zonas de Sierra y Pedroches y la subbética cordobesa registrarán 39ºC de máxima --aunque localmente puedan alcanzarse los 40ºC--, así como en la Cuenca del Genil, en Granada.

Por otro lado, donde los termómetros alcanzarán los 38ºC de máxima entre las 13,00 horas y las 21,00 horas serán en las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y el litoral de Huelva; la zona de Capital y Montes de Jaén; la comarca granadina de Guadix y Baza, y por último la sierra norte de Sevilla.

Asimismo, cabe destacar que durante la jornada de este viernes se esperan cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos de oeste a este a lo largo del día y con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas por la tarde, que podrán dejar depósitos de barro y siendo más probables en el tercio occidental y extremo oriental. No osbtante, la nubosidad será baja en el litoral mediterráneo, sin descartar brumas y habrá polvo en suspensión.

Además, las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios; mientras que las máximas estarán en descenso en el tercio occidental y tendrán un ligero ascenso en el litoral mediterráneo; el resto sin cambios. También soplarán vientos flojos variables, con intervalos moderados y tendiendo a suroeste en el valle del Guadalquivir a partir de la tarde. El levante será moderado en el Estrecho, ocasionalmente fuerte.