El pianista Juan Miguel Moreno Calderón ofrece un viaje por el pianismo del siglo XX en un libro que se escucha

El pianista, catedrático, escritor, académico y gestor cultural Juan Miguel Moreno Calderón con su libro 'Los pianistas que dejar huella. Los pianistas más geniales, su historia y grabaciones recomendadas'. - EDITORIAL BERENICE

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pianista, catedrático, escritor, académico y gestor cultural Juan Miguel Moreno Calderón ofrece "un viaje por el pianismo del siglo XX", desde la generación de Rachmaninov a la de Zimerman, Schiff y Sokolov, en su último libro, 'Los pianistas que dejaron huella. Los pianistas más geniales, su historia y grabaciones recomendadas', publicado con la Editorial Berenice, en el que recoge, con erudición y sensibilidad, los intérpretes que dejaron huella no sólo por su virtuosismo, sino por su capacidad de transformar la música en una experiencia profundamente humana.

En una entrevista con Europa Press, el autor explica que "la pasión por el piano y la admiración a los grandes pianistas" le llevan a escribir este libro, que se circunscribe al siglo XX, dado que "de antes no existen documentos fonográficos que nos permitan retratar pianísticamente a los espléndidos pianistas románticos, de los que sabemos mucho por escritos de la época, pero no por testimonios sonoros".

Para ello, teniendo en cuenta que se trata de un sólo siglo, admite que le ha resultado "muy difícil" la selección de pianistas, de modo que ofrece "una panorámica del siglo XX, a través de algunos de los más egregios protagonistas del pianismo de dicho siglo, pero son tantos y tan buenos que limitarse a un número --42 en concreto-- por mor de las 400 páginas disponibles, obligaba a dejarse a muchos atrás". Por eso, cree que "son todos los que están, pero desde luego no están todos los que a mí me habría gustado incluir". Por ello, "seleccionar es una tarea frustrante y yo diría que dolorosa", confiesa.

Según relata, el libro va dirigido a "un segmento amplio de público; a toda aquella persona que le guste la música clásica y el piano, ya sea profesional o aficionada". De hecho, destaca que "el tono del libro no es académico, sino una síntesis de opinión e información, con un apoyo constante en las fuentes sonoras disponibles --discos, vídeos...-- y entremezclando cuestiones palpitantes, tales como la evolución de la interpretación, las escuelas pianísticas, la forma en que ha ido cambiando la mirada a compositores como Bach o Chopin".

Entretanto, Juan Miguel Moreno Calderón comenta que "si tuviera que invitar a un lector a introducirse en el mundo del piano le indicaría que escuchara el Chopin de Rubinstein, el Beethoven de Kempff y el Mozart de Barenboim". "Sería un buen comienzo", remarca.

Y en la recomendación para especialistas y por la que tiene especial predilección, el pianista asevera que "hay tantas que es muy difícil señalar algunas". Si bien, asegura que le "impacta mucho el audiovisual de Weissenberg tocando Petroushka de Strawiinski, también el Concierto nº 3 de Rachmaninov en vivo por Yefim Brofman, la Sonata Hammerklavier de Beethoven por Guilels, la Octava sonata de Prokofiev por Richter, las Baladas de Chopin por Zimerman, la Kreisleriana de Schumann que Horowitz grabó para CBS a mediados de 1960 y las Variaciones Goldberg de Bach con las que Glenn Gould asombró a todos en 1955". "¡Hay tantas!", exclama.

En cuanto al arte del piano en los estudios de grabación, expresa que "no todos los pianistas se han sentido igual de cómodos en los estudios de grabación". "Algunos, como Edwin Fisher, nada en absoluto", indica, para añadir que si tuviera que quedarse con uno que haya dejado "una huella fidedigna de su arte pianístico en los discos, y no sólo en las salas de conciertos", podría ser Vladimir Ashkenazy. "También Brendel y Pollini". "Los estudios exigen un temple y un aplomo, al tiempo que naturalidad como si se estuviera ante el público, que no todo el mundo posee", argumenta.

LOS PIANISTAS QUE MÁS LE HAN MARCADO

Y en relación a los pianistas con los que se siente más identificado en su carrera y cuál le ha marcado más, Juan Miguel Moreno Calderón declara que le ha "fascinado siempre la fantasía y la sonoridad de Horowitz, la solidez de Arrau, la naturalidad de Rubinstein, la musicalidad de Barenboim, el fraseo de Cortot, la capacidad de sorprender de Richter". "¡Hay tantas cosas y tantos pianistas inolvidables!", subraya.

De este modo, de Rajmáninov a Martha Argerich, pasando por Rubinstein, Richter, Horowitz, Gould o Michelangeli, el autor traza en estas páginas un apasionante itinerario a través de los pianistas que definieron una época, reinventaron repertorios y establecieron nuevos cánones interpretativos.

El lector encontrará en estas semblanzas mucho más que biografías: son retratos artísticos en los que se exploran estilos, repertorios predilectos, escuelas pianísticas, influencias y legados. Cada figura seleccionada representa una forma particular de abordar el instrumento, una estética propia, una relación singular con el público y con la tradición.

EL LIBRO SE ESCUCHA

Pero este no es un libro sólo para especialistas, puesto que se dirige tanto al melómano avezado como al lector curioso. En cada capítulo se hace particular hincapié en la discografía del intérprete de quien se trate, con recomendaciones de lo que el autor considera sus principales logros interpretativos. Grabaciones recomendadas, algunas de ellas históricas, que permiten apreciar directamente la personalidad sonora de cada pianista. Así, el libro no sólo se lee: se escucha, se explora, se vive como una invitación a redescubrir el arte del piano a través de sus más altos exponentes.

Con un estilo claro, riguroso y apasionado, el musicólogo y divulgador ofrece una panorámica del arte pianístico desde el siglo XIX hasta nuestros días. Su enfoque combina la precisión analítica con la sensibilidad musical, evitando el dogmatismo y abriendo siempre la puerta al diálogo, a la comparación, a la escucha activa. Una obra imprescindible para quienes desean comprender cómo suena la genialidad, cómo se forja una leyenda musical, cómo se transmite --a través de un teclado-- el poder transformador de la música.

EL AUTOR

Juan Miguel Moreno Calderón es cordobés de nacimiento y vocación y en su ciudad ha desarrollado el grueso de su actividad profesional: ha sido director del Conservatorio Superior de Música, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento, crítico musical, asesor de Radio Clásica, directivo en varias asociaciones, fundaciones y entidades culturales, y fundador y director artístico del Festival Internacional de Piano 'Rafael Orozco', por el que han pasado las principales figuras del pianismo actual. Ha impartido cursos en la Universidad de Alcalá de Henares y en conservatorios y centros musicales de toda España.

Entre sus libros destacan el dedicado a la historia musical de Córdoba en los siglos XIX y XX; una monografía sobre el guitarrista, compositor y director cubano Leo Brouwer, y la biografía del pianista Rafael Orozco ('Rafael Orozco. El piano vibrante', Almuzara, 2016), objeto esta de su tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Asiduo conferenciante, colaborador habitual del Diario Córdoba (desde 1990) y de diversas publicaciones especializadas, es correspondiente de la Real Academia de Córdoba desde 1996.