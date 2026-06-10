El pianista Ludovico Einaudi interpreta su 'Solo Piano' en el Generalife de Granada en un recital extraordinario

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GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración del 75 aniversario del Festival de Música y Danza de Granada cuenta con un adelanto de programación extraordinario: el debut del aclamado pianista Ludovico Einaudi que actuará este jueves 11 de junio en el Teatro del Generalife a las 22,30 horas, con Fundación Caja Rural como entidad Benefactora del concierto.

El compositor italiano trae a Granada su gira 'Solo Piano' en la que se presenta como una velada única e irrepetible. En este concierto íntimo, Einaudi invita al público a sumergirse en un universo sonoro íntimo y universal, donde cada nota parece hablar en silencio.

El programa elegido propone un viaje emocional por una obra que trasciende géneros y fronteras, caracterizada por su minimalismo lírico, su profundidad expresiva y una conexión directa con el oyente.

El artista y un piano sobre el escenario, sin más adornos ni aderezos, desgranará las piezas más queridas de su repertorio junto con joyas menos conocidas y creaciones más recientes: Experience, Una Mattina o su célebre Elegy for the Arctic.

Nacido en Turín y formado en el Conservatorio de Milán bajo la guía de maestros como Luciano Berio, Einaudi es solo un pianista; es un referente indiscutible de la música contemporánea.

Su nombre es sinónimo de un éxito sin precedentes, siendo el único músico de su disciplina capaz de batir récords de permanencia en las listas de éxitos internacionales, compitiendo con los grandes iconos del pop y el rock, y llenando los auditorios más prestigiosos del planeta, desde el Royal Albert Hall hasta la Scala de Milán.

Esta relevancia global se refleja también en su profunda huella en el cine, toda vez que las bandas sonoras de obras como Intocable, The Father o la oscarizada Nomadland llevan su firma, convirtiendo sus composiciones en parte fundamental del imaginario colectivo actual.

Su más reciente trabajo, The Summer Portraits (2025), ha reescrito la historia al posicionarse directamente en la cima de las listas de ventas desde su lanzamiento.

EL LADO SOLIDARIO DEL FEX

Por su parte, el compromiso solidario del FEX, apoyado en la colaboración de la Fundación "la Caixa" se mantiene un año más con la organización de los talleres con asociaciones locales.

Así, el jueves 11, la Asociación Entrelibros y el Conservatorio Superior de Danza se trasladarán por la mañana al Centro Penitenciario de Albolote (Salón de actos) y al vestíbulo del Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves (17,30 horas) para cumplir con su objetivo de llegar a un público que no siempre tiene acceso a este tipo de espectáculos y fomentar proyectos significativos de inclusión social.