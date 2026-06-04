Piden 27 años de cárcel para dos acusados de asesinar a un varón y robarle en su casa en Córdoba

Archivo - La Ciudad de la Justicia de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide sendas penas que suman 27 años de prisión para dos varones acusados de asesinar a un varón y robarle en su casa, junto a una mujer, que también se enfrenta a 17 años de cárcel acusada de ser cómplice. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los tres procesados conocieron a la víctima y entablaron una relación de cierta confianza, fruto de la cual les permitió la estancia en su domicilio donde se instalaron los tres.

En hora no determinada de una noche, mientras se encontraban los cuatro en la vivienda, "por motivos no esclarecidos", los dos acusados se llevaron "a la fuerza" a la víctima hasta un pequeño dormitorio ubicado junto al salón.

Una vez en la habitación, lo arrojaron sobre un colchón y "tumbado y sin esperarse al ataque, ambos procesados, "con ánimo de acabar con su vida o asumiendo seriamente esa posibilidad", comenzaron a golpearle con puñetazos y patadas en el cuerpo y en el rostro, empleando uno de ellos "un travesaño de hierro que se encontraba en la habitación con el que le golpeó repetidamente en la cabeza y en el cuerpo".

A continuación, entre ambos acusados le taparon la nariz y la boca para que no gritara y posteriormente perdió la vida. Los tres acusados permanecieron en el domicilio y cuando se aseguraron que no iban a ser vistos, lo abandonaron, llevándose consigo dos cadenas doradas, unas Zapatillas de deporte, un teléfono móvil de la víctima, así como un juego de llaves de la vivienda, que habían sustraído de común acuerdo aprovechando que el varón yacía muerto. Los efectos sustraídos han sido tasados en 193 euros.

Tras ello, uno de los procesados, de común acuerdo con los otros, empleando el juego de llaves sustraído, accedió de nuevo a la casa y se llevó una televisión con el mando a distancia valorada en 200 euros. Los acusados fueron detenidos teniendo en su poder las cadenas doradas, las deportivas, el teléfono móvil y el mando de la televisión sustraída.

Al respecto, para los dos varones y la mujer, además de las penas de prisión, el Ministerio Público ha pedido para ellos imponer la medida de diez años de libertad vigilada.