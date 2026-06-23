Piden anular el juicio del crimen de los Yesos que se saldó con las primeras condenas de prisión permanente en Granada

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los dos principales acusados del doble crimen de los Yesos, que fueron condenados a prisión permanente revisable por el asesinato de una pareja en una finca de Sorvilán-Los Yesos (Granada) en 2022, han solicitado al TSJA la nulidad del juicio y del veredicto del jurado popular que les declaró culpables.

Ambos acusados, de 30 años y nacionalidad marroquí, fueron condenados a prisión permanente revisable tanto por el brutal crimen, en el que las víctimas fueron martirizadas y degolladas, como por la agresión sexual cometida contra la mujer antes de ejecutarla. Se trata de la primera vez que en la provincia de Granada se impone esta pena, el máximo castigo recogido en el Código Penal.

Las defensas de los dos presuntos autores materiales del crimen ven una "ausencia absoluta de motivación" en el veredicto del jurado y piden que se devuelva la causa a la Audiencia de Granada y se celebre un nuevo juicio con otro jurado popular, según se desprende de sus recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha fijado para este miércoles 24 de junio a las 10,30 horas la vista en la que se abordarán los recursos de las distintas partes personadas en el caso, en el que también fueron condenados otros dos hombres de nacionalidad española a penas de algo más de 59 y 52 años de cárcel respectivamente por su participación en los hechos.

Concretamente, la defensa de R.L., uno de los principales acusados, solicita que, de no anularse el juicio y celebrarse otro nuevo, se absuelva a su cliente del delito de agresión sexual, que fue clave para la imposición de la prisión permanente revisable.

El letrado Manuel Fernández Poyatos sostiene que la condena a su representado como coautor del delito de agresión sexual "no tiene base probatoria" y parece sustentarse en un "efecto arrastre" derivado de la gravedad de los otros delitos, presumiendo su participación en todos los hechos acaecidos sin "pruebas individualizadas" para cada uno de ellos.

"La sola presencia en el escenario del crimen, aunque sea participando en un robo o una detención ilegal, no convierte a una persona en coautor de una agresión sexual cometida por un tercero si no se acredita el dominio funcional sobre este hecho concreto", advierte la defensa.

En caso de no aceptarse este extremo, las defensas de los dos principales condenados solicitan que se deje sin efecto la prisión permanente revisable y se recalifiquen jurídicamente los hechos como delito de asesinato en concurso real con el delito de agresión sexual, imponiendo una pena concreta que permita "una verdadera individualización judicial, con pleno respeto a las circunstancias atenuantes apreciadas y a los principios de culpabilidad y proporcionalidad".

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de abril de 2022, cuando los acusados se colaron en el cortijo, donde no estaban los moradores, con el propósito de robar cuanto hubiese de valor, según señaló la Audiencia de Granada en su sentencia, consultada por Europa Press.

Cuando llegó el propietario salieron a su encuentro "ocultando sus rostros con los pasamontañas y armados con los machetes, el revólver y una pistola artesanal".

Presuntamente le ataron de pies y manos en una silla, le taparon la cabeza y comenzaron a exigirle el dinero con "reiterados golpes con las manos y con los machetes". A los veinte minutos llegó su compañera sentimental, a la que inmovilizaron de igual modo y comenzaron a amenazar igual que a su pareja.

Según declaró probado la sentencia, ejecutaron al hombre en la bañera; a ella la agredieron sexualmente y "a fin de no dejar testigos" la degollaron después.

Para deshacerse de ambos cadáveres, los acusados condujeron la furgoneta "durante un kilómetro aproximadamente. Se detuvieron en un barranco ubicado en una zona superior del cortijo" y ·desde allí, manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados".