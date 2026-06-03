Piden reconocer como Lugar de Memoria Democrática la zona de la fotografía 'Muerte de un miliciano' en Espejo (Córdoba)

Cartel de las jornadas de memoria democrática 'Comandante Pérez Salas'. - FEDERACIÓN POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

ESPEJO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Espejo celebra hasta el día 7 de junio las primeras jornadas de memoria democrática 'Comandante Pérez Salas', que plantean como objetivo central la demanda al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía del "reconocimiento y catalogación inmediata y efectiva" de la zona de la Loma de las Dehesillas, donde fue tomada la fotografía 'Muerte de un Miliciano' por Robert Capa o por su mujer, Gerda Taro, como Bien de Interés Cultural y Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha indicado la organización del encuentro en una nota en la que ha detallado que el soldado republicano Federico Borrell es el personaje inmortalizado en la imagen mundialmente conocida como "uno de los grandes símbolos del siglo XX contra el militarismo y la violencia del fascismo, que pronto se extenderían por toda Europa".

Tanto la imagen 'Muerte de un Miliciano' como el escenario físico en que fue tomada "reúnen en el más alto grado la relevancia histórica y cultural para ser considerados por el Estado español Bien de Interés Cultural y Lugar de Memoria Democrática e inscritos como tales en los correspondientes catálogos oficiales", y su catalogación situaría al pueblo de Espejo y a toda la comarca de la Campiña "en el mapa global de los territorios que constituyen un patrimonio para toda la humanidad como referentes de las luchas populares antifascistas del siglo XX y que son recorridos y visitados por miles de viajeros comprometidos o interesados en estos temas".

Por estas razones, el Ayuntamiento de Espejo solicitó en mayo de 2015 a la Junta de Andalucía la declaración de los lugares vinculados a la toma de la icónica fotografía como Lugar de Memoria Democrática, mientras que el Foro por la Memoria Democrática de Espejo 'Comandante Pérez Salas' volvió a pedir formalmente en 2023, tanto a la Junta de Andalucía como a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central, la catalogación de este espacio como Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico y, simultáneamente, como Lugar de Memoria Democrática, siendo hasta ahora "el silencio administrativo" la "única respuesta".

Cabe señalar que el Foro por la Memoria Democrática de Córdoba y la Federación Provincial de Asociaciones por la Memoria Democrática de Córdoba apoyan esta petición.