Piden un total de nueve años de cárcel a tres acusados de estafar 65.000 euros en la venta de una vivienda en Granada

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiena Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada pide un total de nueve años de prisión y 5.900 euros de multa para tres acusados de estafar 65.000 euros procedentes de la venta de una vivienda y que se quedaron de forma ilícita.

Así se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se recoge que los tres encausados serían autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento privado continuado. Para uno de ellos se pide cinco años de prisión y multa de 3.300 euros al tratarse de un delincuente reincidente, mientras que para los otros se piden cuatro años de cárcel para cada uno y multas de 2.400 euros.

Los hechos, que está previsto que se juzguen en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, tuvieron lugar en 2016 cuando un hombre quiso vender una vivienda heredada y le encargó la venta al trabajador de una inmobiliaria, quien, a su vez, constaba como miembros en tres sociedades junto con los otros dos acusados, todas con el mismo domicilio social.

Asegura el fiscal en su escrito que los tres acusados, "con animo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar y actuando dé común acuerdo" ofrecieron la citada vivienda simulando ser una de las inmobiliarias su legitima propietaria por importe de 115.000 euros.

Un ciudadano de nacionalidad china concertó la compra de la vivienda y abonó, en tres pagos, parte en efectivo y parte en metálico, un total de 65.000 euros. Por dos veces los acusados no cumplieron su obligación de escriturar en plazo y celebraron un contrato de aplazamiento de entrega. Fue entonces cuando el denunciante les requirió para la resolución del contrato con devolución de lo recibido, lo cual no fue realizado por los acusados por haberla vendido a su vez uno de ellos a un tercero de buena fe.

El perjudicado reclamó la indemnización, y el ministerio fiscal pide ahora cinco años de prisión y 3.300 de multa a uno de los encausados por el agravante de reincidente al tener dos condenas previas por apropiación indebida. A los otros dos les pide cuatro años de cárcel y 2.400 euros de multa a cada uno.