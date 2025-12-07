Piden tres años para un joven acusado de venta de droga al menudeo en la zona norte de Granada

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido tres años de prisión y 31,94 euros de multa para un joven de 26 años natural de Melilla que fue sorprendido por agentes de la Policía Local de la capital granadina vendiendo al parecer droga al menudeo en la zona norte de esta ciudad andaluza.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 22 de febrero de 2024 sobre las 18,00 horas el acusado habría ido a bordo de un vehículo con el motor encendido y la ventanilla del conductor abierta.

Los agentes lo divisaron mientras supuestamente "conversaba con un individuo" y al percatarse de la presencia policial habría huido si bien fue interceptado.

"Portaba en el interior de una chaqueta colgada en el respaldo de su asiento una bolsa de plástico dividida en cuatro envoltorios que contenía en total 3,5 gramos brutos de MDMA" y 0,3 de ketamina "con valor en mercado ilícito de 15,97 euros".

Según detalla el fiscal también portaba al parecer 85 euros en moneda fraccionada. Las drogas habrían estado destinadas al tráfico en el mercado ilícito.

El juicio de este caso está señalado para el próximo 11 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.