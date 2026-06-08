La piscina de verano de La Salobreja de Jaén anota 1.142 usuarios en el primer fin de semana de apertura extraordinaria

Piscina de verano de la Salobreja. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina de verano de La Salobreja ha recibido a 1.142 bañistas durante su primer fin de semana de apertura "puntual", estos 6 y 7 de junio, antes de entrar en funcionamiento para la temporada estival el próximo día 20.

En concreto, el sábado se alcanzaron los 550 usuarios y usuarias, y el domingo se completó el aforo de la instalación (592 bañistas) en varias ocasiones durante la jornada, según ha informado este lunes en una nota la concejala de Deportes, Beatriz López.

"Los datos han confirmado que esta medida responde a una necesidad real que tienen actualmente los y las jiennenses en unas fechas en las que las altas temperaturas ya invitan a disfrutar de este tipo de instalaciones", ha comentado.

Al respecto, a aludido a los "varios momentos de lleno absoluto" durante la jornada del domingo, "lo que demuestra una vez más el gran interés que existe por contar ya con este servicio público, y antes del inicio oficial de la temporada".

"Estamos muy satisfechos con la acogida y, tal y como nos comprometimos, seguiremos manteniendo esta apertura extraordinaria durante los próximos fines de semana, ofreciendo una alternativa de ocio saludable y accesible para toda la ciudadanía", ha afirmado López.

Cabe recordar que el Ayuntamiento se comprometió a poner la instalación a disposición del público en general de manera extraordinaria en función de las temperaturas los sábados y domingos hasta la citada apertura definitiva, a finales de la tercera semana de junio. El horario estipulado es de 11,00 a 20,00 horas y también está disponible el servicio de bar de esta piscina de La Salobreja.